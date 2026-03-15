Un hombre fue asesinado de 25 puñaladas mientras dormía: la policía sospecha de su hijastro

Un hombre de 58 años murió este viernes por la tarde después de permanecer internado durante una semana tras haber sido atacado a puñaladas mientras dormía. El principal sospechoso en la causa es su hijastro , de 28 años, y que está prófugo y tiene un pedido de captura .

El brutal episodio ocurrió el 6 de marzo a la madrugada, en una casa ubicada en Larralde al 3200, Rosario .

La víctima, Pedro Miguel Pérez , dormía en su habitación cuando, sin mediar palabra, alguien entró al dormitorio (presuntamente el hijo de su pareja) y lo acuchilló varias veces. Por un alerta de los vecinos al 911, la policía se acercó al lugar de los hechos y constató lo que había pasado.

Según comentaron los familiares del hombre en las redes sociales, la víctima habría recibido 25 puñaladas y un mazazo en la cabeza que le perforó el cráneo.

Debido a las graves lesiones, Pérez tuvo que ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde estuvo internado en estado reservado durante varios días hasta que finalmente murió en las últimas horas.

Según informó La Capital, el hijastro de la víctima, identificado como B.F.M. , se dio a la fuga después del hecho.

Por esta razón, el fiscal a cargo de la causa, Franco Tassini , solicitó una orden de captura .

El caso está siendo investigado por la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional N°2 de Rosario, que avanza con las medidas correspondientes para esclarecer los hechos y localizar al principal acusado.

Fuente: TN