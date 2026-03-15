Mendoza: un hombre baleó a un cuidacoches durante una discusión en la calle y quedó detenido

Un hombre baleó a un cuidacoches este sábado a la noche en Mendoza y fue detenido por la Policía.

El episodio ocurrió en la localidad de Dorrego, departamento de Guaymallén, a pocas cuadras de la cancha de Godoy Cruz , entre Castellanos y Brandsen.

El enfrentamiento se produjo a partir de una discusión entre ambas partes, que terminó escalando hasta el punto en el que el presunto agresor sacó un arma y le disparó varias veces a la víctima .

En ese momento, según informó Diario UNO , el cuidacoches fue trasladado de urgencia a un hospital, en donde fue asistido. Por su parte, el agresor fue reducido por efectivos que llegaron al lugar y lo llevaron hasta una comisaría.

El caso quedó en manos de la Justicia para reconstruir la mecánica del hecho y esclarecer en qué circunstancias se dio la agresión.

Mientras tanto, personal policial realizó las actuaciones correspondientes en el lugar, para recopilar pistas que sean de valor para la causa.

Fuente: TN