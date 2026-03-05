Un hombre atropelló a su beba de un año cuando sacaba el auto del garaje en Miramar: la menor está grave

NACIONALES

Un hombre sacaba su auto del garage y atropelló accidentalmente a su beba de un año . La menor debió ser trasladada de urgencia al hospital local y permanece internada en terapia intensiva.

El dramático hecho ocurrió este martes por la tarde en la localidad de General Alvarado, partido de Miramar .

Fuentes consultadas por el medio local 0223 indicaron que el papá de la beba estaba sacando su Chevrolet Corsa del estacionamiento, haciendo marcha atrás, cuando la embistió. Tras el impacto, la nena fue trasladada de urgencia al hospital local de Miramar.

Sin embargo, por la gravedad de su situación, los médicos decidieron derivarla al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de Mar del Plata. “La víctima entró grave al hospital y está en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria”, expresaron desde el centro de salud.

Horas más tarde, su estado mejoró, según consignó Canal 8 de Mar del Plata , aunque se confirmó que sufrió lesiones hepáticas y permanece en coma.

Ahora, la Justicia intenta determinar cómo sucedió el dramático episodio. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y se encuentra en manos de la Unidad Fiscal 11 de Delitos Culposos, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, quien dispuso las primeras medidas para esclarecer las circunstancias del hecho.

En las próximas horas se espera que declare el conductor del vehículo y los testigos del hecho. Además, se aguarda el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para intentar determinar si alguna logró capturar el impactante momento y pueda colaborar con la investigación. Hasta ahora no se adoptó ninguna medida contra el hombre.

Fuente: TN