El Gobierno prepara un nuevo mensaje por el 24 de marzo y descarta indultos a militares

NACIONALES

El Gobierno nacional prepara un nuevo mensaje para el próximo 24 de marzo, cuando se conmemoren 50 años del golpe de Estado de 1976. La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para profundizar lo que el presidente Javier Milei denomina “batalla cultural” en torno a la interpretación histórica de los años setenta.





Desde la Casa Rosada confirmaron que se trabaja en una pieza audiovisual que se difundirá a través de las redes sociales oficiales del Gobierno durante el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Según trascendió, el material buscará plantear una visión distinta sobre los acontecimientos vinculados con la última dictadura militar.





El proyecto es coordinado por equipos cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo y por el director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreira. La producción del video forma parte de una estrategia comunicacional que el oficialismo ya aplicó en años anteriores.





En la edición del año pasado, el encargado de presentar el mensaje fue el politólogo Agustín Laje, quien difundió un video en el que cuestionó algunos aspectos del relato histórico sobre la violencia política de los años setenta. Sin embargo, en esta ocasión el Gobierno no repetiría figuras y buscaría otros protagonistas.





La difusión del material se producirá en paralelo a las movilizaciones previstas para esa jornada. Agrupaciones políticas y organismos de derechos humanos convocan cada año a marchas para recordar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.





Entre las movilizaciones anunciadas se encuentran las convocadas por la organización política La Cámpora y por organismos históricos como Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, que planean actividades y marchas en la Ciudad de Buenos Aires.





En paralelo, el Museo Sitio de Memoria ESMA también prepara un video institucional para difundir el mismo día, con el objetivo de explicar el recorrido histórico del espacio y aportar información sobre el contexto político y social previo al golpe militar.





En los últimos días, además, surgió polémica por la decisión del director de la Casa de Argentina en Francia, Santiago Muzio, de retirar una placa conmemorativa dedicada a las víctimas de la dictadura que estaba instalada desde 2022. Desde el Ministerio de Capital Humano indicaron que la medida forma parte de un plan de mantenimiento y modernización del edificio.





A pesar de versiones que circularon en ámbitos políticos, dentro del oficialismo descartan de manera categórica la posibilidad de otorgar indultos a militares condenados por delitos de lesa humanidad. Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguraron que esa medida “no ocurrirá durante la gestión del actual gobierno”.