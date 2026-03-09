Un estudio reveló que los zurdos rinden mejor en situaciones de competencia

NACIONALES

Si bien una de cada diez personas es zurda, un estudio de la Universidad de Chieti-Pescara en Italia indicó que esta característica podría persistir en las ventajas que tienen los zurdos en contextos competitivos .

Los investigadores se propusieron examinar la hipótesis en la que los diestros podrían tener ventajas en comportamientos corporativos, mientras que los zurdos mostrarían ventajas en situaciones competitivas .

El fenómeno se explica con la teoría de juegos evolutiva: cuando la mayoría de las personas son diestras, un zurdo podría ser una estrategia ganadora porque no están acostumbrados a enfrentarlos .

Sin embargo, esa ventaja solo se mantiene mientras los zurdos sean minoría. Si ser zurdo se volviera común, los rivales se adaptarían y el efecto sorpresa desaparecería. Por eso, el sistema se equilibra y la mayoría sigue siendo diestra.

El Departamento de Psicología de la universidad italiana realizó dos experimentos: uno en el que participaron 1100 personas que completaron cuestionarios sobre su preferencia manual y actitud ante la competencia .

Los zurdos mostraron mayor competitividad orientada al desarrollo personal . Además, quienes tenían preferencia marcada por una sola mano sacaron ventaja en la hipercompetitividad, es decir, el deseo de ganar.

El segundo experimento contó con 24 zurdos y 24 diestros . Para hacerlo, se realizó una prueba de destreza manual llamada pegboard . En este caso, no hubo diferencias en la habilidad motora ni en la competitividad.

Esto indica que la ventaja de los zurdos está en la imprevisibilidad y la actitud competitiva .

Para los autores, la zurdera podría mantenerse en la población porque ofrece ventajas en contextos donde la sorpresa y la imprevisibilidad son importantes . Mientras la mayoría diestra favorece la cooperación, la minoría zurda puede destacarse en la competencia.

De todas maneras, los investigadores aclaran que la relación entre preferencia manual, competitividad y género es compleja y depende de muchos factores biológicos y ambientales.

Fuente: TN