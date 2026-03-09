Expoagro festeja los 20 años: arranca una nueva edición de la mayor feria del campo, con una cosecha que se afianza y volatilidad en los precios por la guerra en Medio Oriente

NACIONALES

Del 10 al 13 de marzo, el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás volverá a convertirse en la capital del agro argentino con una nueva edición de Expoagro 2026 , la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante de la región. En su 20° aniversario, la exposición llega con récord de participación, una agenda cargada de contenidos y una propuesta que combina tecnología, conocimiento, financiamiento e innovación para toda la cadena agroindustrial.

La agenda institucional será intensa desde el primer día. El martes por la mañana será el corte de cintas donde se espera la presencia de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), el expresidente Mauricio Macr i y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta , entre otras personalidades. También confirmaron su presencia los presidentes del Banco Nación y Banco Provincia, Darío Wasserman y Juan Cuattromo , respectivamente.

En tanto, el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof , participará de la tradicional cena que realiza Expoagro hoy lunes. También confirmaron presencia el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto , y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , que recorrerán la muestra el día jueves.

Aún no está confirmada la presencia del presidente Javier Milei , quien esa misma semana participará en Estados Unidos de “Argentina Week”, y luego viajará a Santiago de Chile para asistir a la asunción del mandatario José Antonio Kast. De todos modos, la expectativa es que el Presidente pueda asistir el viernes 13.

El sector llega además a esta edición de Expoagro 2026 tras una campaña de trigo que dejó una cosecha récord cercana a los 28 millones de toneladas. Sin embargo, los precios internacionales no terminaron de ser del todo favorables para el productor. Ahora la atención está puesta en la campaña gruesa: pese a un enero y parte de febrero marcados por condiciones secas en varias zonas productivas, las estimaciones mantienen expectativas de buenos rindes y una producción importante de soja y maíz , que superarían las 100 millones de toneladas entre ambos cultivos.

En este contexto, Milei ratificó en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional la continuidad en la reducción de retenciones “de manera responsable” , sujeto a la evolución de la situación fiscal, lo que genera expectativas a los productores de nuevos anuncios en el corto plazo, sobre todo con las posibilidades que se abren para los productos argentinos tras la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea y de la rúbrica entre Argentina y Estados Unidos.

Expoagro también se desarrollará en un escenario internacional convulsionado. La guerra en Medio Oriente está generando fuerte volatilidad en los mercados agrícolas y empujó al alza los precios de los granos: l a soja ronda los 430 dólares en el Mercado de Chicago, el valor máximo en casi dos años. Sin embargo, también treparon las cotizaciones de los insumos, como la urea, que se incrementó un 15% y la tonelada llega a casi los 700 dólares. También puede haber fuertes subas en el gasoil, un insumo clave para el campo, sobre todo en un momento que empieza a acelerar la cosecha gruesa.

En el año en que cumple dos décadas, la exposición alcanzó un nuevo hito: todos los espacios fueron reservados con anticipación. La muestra reunirá a más de 700 expositores de insumos, maquinaria y servicios, entre ellos más de 100 empresas nuevas o que regresan al evento.

La financiación será una de las claves de la muestra. Por eso, se presentan 12 entidades bancarias públicas y privadas que ofrecerán distintas líneas de financiamiento para el sector tanto en pesos como en dólares.

En el área técnica se presentarán 12 plots con cultivos en pie y ensayos agronómicos, mientras que el espacio de innovación reunirá a 30 startups y universidades dedicadas al desarrollo de tecnologías aplicadas al agro. Además, el Centro de Agronegocios Pampero concentrará a 17 entidades del sector y también participarán 11 casas consignatarias vinculadas a la comercialización de hacienda.

También se destacará el Tecnódromo Mario Bragachini, que repasará la evolución de la maquinaria agrícola en los últimos 20 años y mostrará innovaciones como silobolsas inteligentes, monitoreo con drones y drones trabajando en enjambre para distintas tareas agrícolas.

La ganadería continuará ampliando su presencia dentro de la muestra en un contexto favorable para la actividad, con remates televisados y por streaming, además de diez subastas de hacienda y actividades con asociaciones de razas bovinas.

En paralelo, la agenda incluirá más de 50 actividades por día en siete auditorios, con espacios como el Club del Riego, la Jornada Punto Clima y el Foro Económico.

Fuente: Clarín