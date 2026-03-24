Un estudio determinó que las personas que nacieron en la década de los 60 hoy son más felices

Un estudio científico reveló que las personas que nacieron en la década de los 60 , hoy en día viven su pico máximo de felicidad . Esto rompe con el mito de la época dorada de la juventud.

El Estudio de Desarrollo Adulto de Harvard , que lleva más de 80 años siguiendo la vida de cientos de personas, fue contundente: la felicidad tiende a aumentar con la edad y alcanza niveles más altos a partir de los 60 .

Los especialistas coinciden en que no es casualidad. Hay varias razones que explican este fenómeno:

Además, investigaciones recientes señalan que las personas mayores suelen tener menos estrés y preocupaciones , priorizan mejor lo importante y logran una mayor satisfacción con su vida.

La ciencia no afirma que una generación sea “más feliz” que otra por sí misma, pero sí destaca un dato clave: quienes nacieron en la década del 60 hoy están justo en la etapa donde la felicidad tiende a crecer .

El bienestar, según los expertos, sigue una especie de curva y baja en la mediana edad y vuelve a subir en la adultez mayor. Por eso, el dato no está en la década en sí, sino en la edad actual que tienen estas personas.

Lejos de la idea de que la felicidad está reservada para la juventud, estos estudios muestran que el bienestar emocional puede mejorar con el paso del tiempo. Etapas como la que atraviesan hoy quienes nacieron en los años 60 pueden ser, en muchos casos, más plenas, estables y satisfactorias que cualquier otra.

Fuente: TN