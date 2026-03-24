Las 3 plantas de interior que viven en agua y purifican el aire: decoran cualquier rincón

Las plantas en casa no solo aportan color y vida a los ambientes, sino que también pueden brindar frescura y decoración. En este sentido, hay tres tipos de interior que crecen en agua , purifican el aire y son fáciles de cuidar .

Además de ser fáciles de mantener, algunas de estas especies son conocidas por su capacidad para mejorar la calidad del aire interior , lo que las convierte en aliadas cuidar el ambiente al mismo tiempo. Se trata del potus , el bambú de la suerte y la planta cinta .

El potus (Epipremnum aureum) es una de las plantas más elegidas para tener en casa, sobre todo porque se adapta a casi cualquier ambiente y crece rápido con muy poco esfuerzo.

Además, es famoso por su capacidad para absorber compuestos del aire , según estudios populares sobre plantas de interior.

El bambú de la suerte (Dracaena sanderiana) es otra de las favoritas, no solo por su aspecto moderno y minimalista, sino porque está asociado con la energía positiva en el hogar.

Es una de las plantas más usadas en decoración minimalista y no pasa de moda.

La planta cinta (Chlorophytum comosum), también conocida como “malamadre”, se adapta muy bien al cultivo en agua a partir de sus hijuelos.

Esta planta también figura en estudios sobre purificación del aire en interiores .

Muchas de estas plantas fueron incluidas en estudios como el de la NASA sobre calidad del aire en espacios cerrados. Sin embargo, es clave aclarar que:

Fuente: TN