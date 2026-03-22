MADARIAGA: Dos muertos por el despiste y choque de una camioneta contra un árbol en la Ruta 74

MADARIAGA





Dos personas perdieron la vida esta madrugada en un trágico siniestro vial ocurrido en la Ruta 74, a la altura del kilómetro 18, entre Madariaga y Pinamar.





La camioneta en la que se movilizaban —una Toyota Hilux— salió despedida de la calzada y colisionó fuertemente contra un árbol ubicado a unos 7 metros de la banquina.





Como consecuencia del impacto, murió de manera instantánea el conductor, de 24 años. En tanto, una mujer de 31 años y un bebé de 1 año fueron trasladados al Hospital Ana Rosa S. de Martínez Guerrero.





Personal de emergencias realizó tareas de reanimación sobre el menor durante el traslado hacia el centro asistencial, donde continuaron las maniobras hasta que se confirmó su fallecimiento debido a los traumatismos sufridos en cráneo, tórax y cadera.





La madre, por su parte, fue internada y sometida a distintos estudios.





En el lugar trabajaron bomberos en las tareas de rescate, mientras que Policía Vial coordinó el tránsito e inició la investigación correspondiente.





Los restos del conductor serán sometidos a una autopsia para determinar las causales del deceso.