Si escuchás grillos en tu casa o jardín durante la noche, te contamos qué significa y por qué es bueno

Durante la noche, es muy común escuchar grillos en la casa o el jardín haciendo ruido. Aunque para muchas personas su sonido puede resultar molesto, su presencia tiene una explicación biológica y también da indicios positivos sobre el ambiente.

A diferencia de lo que muchos creen, estos insectos no aparecen en las casas o jardines por mera casualidad. Los grillos suelen acercarse a lugares donde encuentran humedad, vegetación, refugio y condiciones óptimas para desarrollarse.

Estos insectos se alimentan de hojas, semillas, hongos y materia orgánica en descomposición, aunque algunas especies también consumen bichos más chicos. Por este motivo, si escuchás grillos cerca de tu casa o jardín, significa que el entorno tiene condiciones favorables para que desarrollen su vida.

Además, el sonido característico de los grillos suele ser realizado por los machos , que frotan sus alas para atraer pareja y para marcar territorio.

Ver o escuchar grillos en tu casa o jardín suele estar vinculado con ciertas condiciones favorables del entorno. Entre las más importantes se destacan:

Además de estar vinculados con aspectos positivos del ambiente, los grillos están vinculados con ciertos simbolismos positivos , asociados con la prosperidad, la buena fortuna y la protección del hogar.

Entre los significados simbólicos más conocidos se encuentran:

Aunque a muchas personas puede llegar a molestarle el ruido que hacen, la presencia de grillos en el hogar o en el jardín está lejos de ser una señal negativa. Estos insectos forman parte del equilibrio natural e indican señales positivas del ambiente.

Fuente: TN