Un esposo infiel, una niñera y un desconocido engañado: la historia detrás del doble asesinato en Virginia

El siniestro destino de la familia Banfield quedó marcado por un plan macabro donde una niñera brasileña y un esposo infiel ejecutaron un doble crimen .

La justicia de Estados Unidos desentrañó una red de mentiras y manipulaciones digitales.

La tragedia ocurrió en una confortable residencia de Herndon, Virginia. Allí, la aparente armonía de un matrimonio exitoso escondía una relación clandestina entre Brendan Banfield , un investigador federal del IRS (Servicio de Impuestos Internos, en inglés Internal Revenue Service) y Juliana Peres Magalhães , la joven empleada contratada para cuidar a la hija de la pareja.

La mañana del 24 de febrero de 2023, la policía recibió llamadas de emergencia confusas desde el hogar. Al llegar, los agentes hallaron a Christine Banfield con heridas mortales de arma blanca y a un hombre desconocido, Joseph Ryan , abatido por disparos de arma de fuego.

El escenario fue montado meticulosamente para simular una tragedia. Brendan alegó que Ryan era un intruso que había ingresado a la casa para atacar a su esposa.

Según su versión inicial, él simplemente había actuado en defensa propia y de su familia al descubrir la agresión. Sin embargo, los detectives especializados en homicidios notaron rápidamente que las piezas del rompecabezas no encajaban.

No había signos de entrada forzada y la disposición de los cuerpos en la habitación principal sugería una escena del crimen alterada deliberadamente por los presentes.

La investigación dio un giro radical al analizar los dispositivos electrónicos. Se descubrió que Brendan y Juliana habían creado un perfil falso en un sitio de sexo fetichista llamado FetLife. Usaron fotos de Christine para atraer a una víctima que sirviera como chivo expiatorio.

Joseph Ryan, un hombre sin antecedentes violentos, fue el señuelo elegido. Los amantes lo contactaron bajo una identidad falsa, incitándolo a participar en una fantasía de irrupción violenta. El objetivo era que Ryan estuviera en la casa en el momento justo para ser culpado.

Tras ser arrestada en octubre de 2023, la niñera brasileña decidió romper el silencio. En un acuerdo con la fiscalía, confesó que Brendan orquestó todo para deshacerse de su esposa sin perder sus activos ni la custodia de su hija de cuatro años.

La joven relató con frialdad cómo el ex agente federal apuñaló a Christine en el cuello mientras ella misma disparaba contra Ryan. La declaración fue contundente y desmoronó la coartada del marido, quien fue llevado a juicio ante un jurado en el condado de Fairfax.

Durante el proceso, los fiscales demostraron que no había evidencia de que la víctima real tuviera inclinaciones fetichistas. Todo fue un montaje cruel diseñado para destruir la reputación de la mujer asesinada y encubrir un plan macabro motivado por la ambición y la pasión.

Finalmente, Brendan Banfield fue declarado culpable de homicidio agravado , uso de armas y negligencia infantil. El veredicto del jurado puso fin a una de las tramas criminales más retorcidas de los últimos tiempos, donde el desamor derivó en una masacre planificada.

