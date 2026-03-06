Caso Paulina Lebbos: rechazaron el pedido de juicio abreviado y la mejor amiga de la víctima irá a juicio oral

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos que conmocionó a Tucumán, los desprendimientos judiciales del caso siguen generando cruces determinantes en tribunales.

Esta vez, la Sala IV de la Cámara Penal Conclusional, bajo la firma unipersonal del Dr. Patricio Agustín Prado, decidió rechazar el pedido de juicio abreviado para Virginia Nazarena Mercado , una de las amigas que estuvo con Paulina la noche de su desaparición.

Mercado llegó a esta instancia acusada de falso testimonio y encubrimiento agravado . El acuerdo, pactado entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal, estipulaba una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional.

Sin embargo, la estrategia de la defensa chocó con un requisito legal infranqueable: el reconocimiento “llano y circunstanciado” de los hechos .

Durante las audiencias celebradas en febrero de este año, Mercado sorprendió al magistrado. Si bien manifestó su intención de declararse culpable para acceder al beneficio de la pena condicional, ante las preguntas del juez sobre qué extremos ocultó o qué declaraciones falsas brindó, su respuesta fue sistemática: “No recuerdo” .

Para el juez Prado, esta actitud es incompatible con la esencia del juicio abreviado. En sus fundamentos, el magistrado fue directo y contundente: “ La respuesta de la imputada fue admitir que había cometido un hecho cuyas circunstancias más elementales no recordaba. No fue capaz de evocar qué hizo, cómo lo hizo o a quién favoreció”.

El fallo sostiene que el reconocimiento no puede ser un acto meramente formal o un guilty plea (acuerdo de culpabilidad) al estilo americano, sino que debe permitir al juez y contrastar la verdad con las pruebas de la causa .

Homologar un acuerdo donde la acusada dice no recordar nada sería, según la resolución, fundar la justicia sobre “la arena movediza de lo inexistente”.

En un intento por destrabar la situación, la defensa de Mercado alegó que la mujer padece una grave enfermedad oncológica y que el juicio abreviado era una vía para terminar con el proceso por razones humanitarias.

No obstante, el magistrado advirtió que no consta en el expediente documentación médica actualizada que acredite tal extremo y que, aun si existiera, la ley no permite saltear el requisito del reconocimiento de culpabilidad por “razones compasivas” .

Un dato no menor fue la presencia de Alberto Lebbos en las audiencias mientras Virginia Mercado sostenía el “no me acuerdo”.

Aunque técnicamente la “víctima” en un delito de encubrimiento es la Administración de Justicia y no un particular, el Tribunal citó al padre de Paulina dada la “especial trascendencia institucional y social” del caso precedente: el homicidio de su hija .

Con el rechazo del trámite abreviado, la justicia ordenó:

Se detallará nuevamente cuáles son las contradicciones e inconsistencias en su testimonio que la llevaron a ser acusada por encubrimiento.

Dato no menor es que había declarado que Paulina era víctima de violencia de género por parte de César Soto, que era la pareja en ese momento de ella y que incluso la había llegado a agredir violentamente , tomándola del cuello.

Las dos autopsias realizadas al cuerpo de la joven asesinada determinaron que murió por asfixia mecánica .

En los próximos días se llevará a cabo el juicio para determinar quién mató a la joven estudiante de comunicación social.

Estarán en el banquillo de los acusados César Soto y Sergio Kaleñuk quien es hijo de un secretario privado del por ese entonces, Gobernador de la provincia de Tucumán, José Jorge Alperovich.

La búsqueda de la verdad sobre lo que pasó aquella madrugada de 2006 sigue encontrando obstáculos en los testimonios de quienes estuvieron más cerca de Paulina.

Por ahora, el silencio o el olvido de Mercado no le servirán para obtener una condena corta sin pasar por el banquillo de los acusados.

Fuente: TN