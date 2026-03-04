Un detenido acusado por violación se tiró de un tercer piso en los tribunales de La Plata, cayó sobre el auto de un juez y murió

La intensa actividad de los tribunales penales de La Plata se vio interrumpida este miércoles al mediodía cuando un hombre que estaba detenido saltó al vacío e impactó en el estacionamiento interno del edificio, tras lo cual quedó internado en grave estado en un hospital cercano. Horas después, por complicaciones propias del golpe, falleció en el centro de salud.

El incidente ocurrió alrededor de las 12 en el edificio del fuero penal ubicado en la calle 8, entre 56 y 57, de la ciudad de La Plata. Según fuentes judiciales, el detenido un hombre de alrededor de 30 años se encontraba con custodia en unas oficinas del tercer piso para acordar su defensa en una causa penal.

El hombre había sido arrestado el día anterior, en el barrio de Tolosa, tras ser acusado por "abuso sexual con acceso carnal". Según fuentes vinculadas al caso citadas por la prensa platense, la detención se había concretado tras recibir una denuncia de una mujer por el ataque contra una nena de 11 años.

Tras ser arrestado en Tolosa, el hombre -cuyos datos no se darán a conocer para evitar la revictimización de la parte denunciante- quedó detenido en la Comisaría Sexta de La Plata a la espera de ser llevado este miércoles hasta el edificio del fuero penal, donde funcionan los juzgados de garantías, correccionales y las defensorías en la calle 8.

En ese marco, mientras esperaba en un salón del tercer piso para participar de una reunión con abogados defensores, el detenido mantuvo una discusión con otras personas y de forma imprevista tomó impulso, corrió algunos metros y se lanzó al vacío desde uno de los ventanales.

De acuerdo a lo que pudieron reconstruir testigos que frecuentan los pasillos de los tribunales penales platenses, en un momento el hombre le gritó a su defensa: "A la cárcel no voy a volver".

La caída del hombre se produjo en la zona del estacionamiento privado del edificio, donde todos los magistrados dejan sus autos.

Y, precisamente fue el coche de uno de los jueces el que amortiguó el impacto del golpe, dado que el cuerpo del muchacho dio sobre el capot blanco del juez Eduardo Silva Pelossi, que quedó parcialmente abollado cerca de uno de sus faroles.

De inmediato, se activó el operativo de emergencias para rescatar al detenido que se arrojó desde la ventana, cuya conducta además dio inicio a otra causa penal en su contra.

El detenido, con fracturas expuestas y múltiples heridas, fue trasladado de urgencia por el SAME hacia el hospital San Martín, donde quedó internado y, según fuentes locales, debió ser intervenido quirúrgicamente ante la gravedad de su estado.

Pasadas las 18, fuentes del área de salud confirmaron a la prensa local que el hombre había fallecido por complicaciones derivadas de las graves heridas y lesiones internas que sufrió tras arrojarse desde gran altura.

El caso, inédito para La Plata, rememoró un episodio similar ocurrido a fines de 1985 cuando uno de los integrantes del Clan Puccio se arrojó desde uno de los balcones internos de la pasarela del Palacio de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Clarín