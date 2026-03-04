Docente universitario y economista: quién era el hombre que apareció asesinado y maniatado en su casa en Caballito

Walter David Aguirre (55) era un docente querido en el ámbito universitario, especialmente en la rama de las Ciencias Económicas . Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, dictó clases en varias casas de estudio. Este miércoles fue encontrado asesinado en un departamento en Caballito.

El cuerpo de Aguirre fue encontrado en uno de los departamentos de un edificio ubicado sobre la calle Hidalgo al 300. Su cuerpo estaba golpeado, maniatado con un precinto y con un trapo en la boca.

El testigo que llamó al 911 dijo que llegó al lugar donde funcionaba también una oficina y que Aguirre era su jefe.

Los investigadores creen que p asó la noche con un hombre , por lo que se convirtió en el principal sospechoso del homicidio.

Aguirre era director de la carrera de Administración en la Universidad de Flores (UFLO), y en sus redes sociales exhibía fotografías donde mostraba en parte a su familia y amigos y por otro lado, su carrera profesional.

Según su perfil de Linkedin, entre 1989 y 1993 Aguirre pasó por la Escuela de Aviación Militar y por la Universidad de Córdoba, donde llegó hasta el tercer año de Ingeniería Aeronáutica.

Luego estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Morón, donde llegó al cuarto año de la Licenciatura en Economía.

Entre 1993 y el 2002 trabajó en el sector privado en tareas de administración. Hasta 2011 desarrolló también tareas de consultoría en distintas empresas y organismos, según su curriculum.

Durante 2010 al 2015 fue docente de la catedra Economía Política en el Colegio del Pilar, dictada para alumnos del nivel secundario.

En la actualidad era docente a cargo de la materia “Administración “1 en la Universidad Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), y docente Adjunto Interino de La materia “Comercialización Aplicada” y “Matemática Financiera” del Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios.

También era responsable del área de Informática y Administración en la empresa Flamaquimica SRL.

Desde marzo de 2011 se desempeñaba en la UBA , como docente de Planeamiento a Largo Plazo en la Facultad de Ciencias Económicas. En la UFLO era en la actualidad director de la carrera de Administración.

En 2019 tuvo un paso por la Universidad Nacional José C. Paz . Así lo dejó plasmado en su perfil de Instagram con una foto de él en la entrada del edificio principal.

“Un nuevo comienzo, como profesor en UNPAZ”, escribió en el posteo, donde recibió varias felicitaciones de docentes y alumnos.

Sus alumnos lo tenían como uno de los docentes más queridos. “Personas como él hacen la diferencia porque su pasión se multiplicará en el mundo a través de sus alumnos”, decía el mensaje de uno de los padres de una ex alumna, que el profesor compartió.

Aguirre fue parte de la presentación del libro "Debajo del Agua" , cuando moderó la charla de su autor, el economista y diputado nacional Martín Lousteau .

También compartió en su Instagram momentos con su familia. El saludo a su madre, una foto con su ahijado y una imagen con su hermano brindando son parte de su perfil en redes sociales.

Fuente: Clarín