Mendoza: liberaron al comerciante acusado de matar a un ladrón y quedó imputado por homicidio con exceso en su defensa

NACIONALES

El comerciante Franco Correa Robles (43) recuperó la libertad este miércoles tras haber sido imputado por el homicidio de un ladrón al que atropelló luego de una persecución, en la localidad de Las Heras, en el Gran Mendoza. La decisión fue adoptada por el Ministerio Público Fiscal mientras continúa la investigación.

La fiscal de Homicidios Andrea Lazo imputó al acusado por el delito de homicidio simple en exceso de la legítima defensa , una calificación provisoria y excarcelable. Según la acusación, el hecho se produjo luego de que el imputado persiguiera en su camioneta al sospechoso que había ingresado a robar a su vivienda y lo embistiera a unas cuatro cuadras del domicilio.

Si bien Correa Robles quedó en libertad, seguirá vinculado a la causa. La fiscalía aguarda los resultados de la necropsia y de las pericias accidentológicas para determinar la mecánica del hecho y confirmar la calificación legal definitiva, explicaron fuentes judiciales.

Tras el arresto del comerciante, anoche, más de un centenar de vecinos del barrio Altos del Oeste salieron a la calle a reclamar por su liberación y pidieron a la justicia que entienda la situación del hombre al que calificaron como "buen vecino, solidario y muy trabajador".

Con información de la corresponsalía en Mendoza. SMB

Fuente: Clarín