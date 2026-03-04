MAR DEL PLATA: Violento choque frontal en avenida Independencia: dos motociclistas en grave estado

ZONALES





Un fuerte accidente de tránsito se registró este miércoles por la tarde en la avenida Independencia de Mar del Plata y dejó como saldo dos motociclistas gravemente heridos.





El siniestro ocurrió alrededor de las 18, a la altura de Alvarado —entre esa calle y Castelli—, en el macrocentro de la ciudad. Por causas que son materia de investigación, las dos motos colisionaron de frente y, producto del impacto, ambos conductores salieron eyectados y cayeron sobre la cinta asfáltica.





De acuerdo a información recabada en el lugar, uno de los involucrados sería un repartidor que había salido de un local de Starbucks para realizar una entrega cuando se produjo el choque. Ambos motociclistas circulaban con casco al momento del impacto.





Dos ambulancias del SAME acudieron rápidamente y trasladaron a las víctimas en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos Oscar Alende (HIGA), donde ingresaron directamente al quirófano debido a la gravedad de las lesiones.





En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Tránsito y Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho. La circulación vehicular en la avenida fue interrumpida de manera momentánea en ambos sentidos.





La causa quedó en manos de la fiscalía de Delitos Culposos, que deberá establecer responsabilidades en torno al violento choque.