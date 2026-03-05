Un delincuente golpeó a una mujer embarazada en un intento de robo en El Bolsón

NACIONALES

Una joven de 21 años, embarazada de su primer hijo , fue víctima de un violento robo en El Bolsón . Un delincuente la golpeó y le dio patadas, incluso en el vientre .

El hecho ocurrió el martes por la noche, cuando Yulisa Toscano encontró al agresor dentro del colectivo en el que vive.

La joven volvía de comprar pan cuando se dio cuenta de que había alguien dentro del colectivo. Cuando entró, se encontró con el ladrón que estaba saliendo con el televisor, zapatillas y una mochila cargada con ropa y juguetes . Sin pensarlo, intentó frenarlo y ahí comenzó un forcejeo.

“Cuando le dije que me deje mis cosas, él me tiró una patada y caí para atrás. Yo me levanté y lo volví a agarrar. Tenía muchísimo miedo porque estaba sola con él, pero quería recuperar mis cosas”, le contó la víctima a Noticias del Bolsón.

A pesar del miedo y los golpes, Yulisa intentó impedir que el delincuente escapara. Sin embargo, el agresor continuó pateándola para que lo suelte e incluso rompió algunos de los objetos robados.

El sospechoso fue controlado por personas que llegaron al lugar y quedó a disposición de la policía. “ Cuando lo tenían en el piso se burlaba. Decía que lo suelten, que lo dejen ir ”, destacó.

Luego del ataque, la joven hizo la denuncia y fue trasladada al hospital para controles médicos. “Está bien mi bebé y yo también estoy bien” , aseguró, aunque reconoció que le quedó un golpe en la pierna por las patadas que recibió mientras intentaba retener al delincuente.

Yulisa contó que desde el ataque vive con miedo y prácticamente no sale de su casa. “ Estoy asustada más que nada, no salgo a ningún lado. Si tengo que salir, salgo con alguien a comprar. Tengo miedo”, explicó.

Fuente: TN