Acusan a Roberto Pettinato de haberse quedado con millones de dólares de Charly García

El nombre de Roberto Pettinato volvió a quedar en el centro de la polémica tras una fuerte denuncia pública que lo vincula con un presunto abuso económico y una traición personal hacia Charly García, uno de los máximos referentes del rock argentino. La acusación fue expuesta por Fernanda Iglesias, panelista del programa Puro Show (El Trece), y no tardó en generar un fuerte revuelo en el ambiente artístico.

Según relató la periodista, la historia se remonta a los años en los que Mercedes "Mecha" Iñigo era pareja de Charly García. En ese contexto, Pettinato habría iniciado un vínculo sentimental con ella cuando la relación con el músico aún no había terminado, en un momento particularmente delicado para ambos. Iglesias describió el lazo como una relación marcada por la seducción, la manipulación emocional y el control, afirmando que "Pettinato la entró a volver loca".

Pero el escándalo tomó una dimensión aún mayor cuando la panelista aseguró que Pettinato le habría pedido dinero a Mecha Iñigo -dinero que pertenecería a Charly García- para financiar su proyecto discográfico Pettinato Plays García, grabado alrededor de 2020 en Estados Unidos y editado luego en una tirada limitada en vinilo.

La cifra millonaria y la polémica financiera

De acuerdo con lo expuesto en televisión, el monto involucrado ascendería a "varios millones de dólares", destinados a cubrir pasajes, estadías y gastos de producción del disco homenaje. Esta revelación encendió la indignación de seguidores del músico y del ambiente rockero, ya que el dinero habría salido del patrimonio personal y artístico de García para financiar un proyecto encabezado por Pettinato.

La acusación no solo apunta a una traición sentimental, sino también a una traición económica, ya que el disco llevaba el nombre y la obra de Charly, mientras que los fondos -según la denuncia- habrían sido gestionados de manera irregular. Hasta el momento, Roberto Pettinato no realizó declaraciones públicas para desmentir o confirmar las versiones, ni se informó oficialmente si el dinero fue devuelto.

Julieta Ortega rompió el silencio y confirmó la versión

El impacto de la denuncia alcanzó de lleno al entorno de Palito Ortega, amigo íntimo de Charly García y figura clave en uno de los momentos más críticos de su vida. A raíz de esto, Julieta Ortega fue consultada por el mismo ciclo televisivo y sorprendió al confirmar la veracidad de la información revelada por Fernanda Iglesias.

"Me sorprendió. Ni idea de dónde sale. Para mí lo que ella dijo, lo sabe todo el mundo", expresó la actriz, dejando en claro que se trata de una historia conocida dentro del círculo cercano al músico.

Consultada por su pasado vínculo con Pettinato, con quien mantuvo un breve romance y un posterior enfrentamiento mediático, Julieta optó por la cautela: "De eso no voy a decir nada. Me pidió disculpas años después y se las acepté".

Sin embargo, al retomar el eje del escándalo que involucra a Pettinato, Mecha Iñigo y Charly García, fue contundente: "De eso no voy a hablar, pero me sorprendió la buena información que tenía. Sí, está muy bien informada, Fernanda. La verdad, hizo un trabajo estupendo".

Para cerrar, Julieta Ortega reforzó aún más la credibilidad del relato: "Es algo viejo, una cosa de hace muchos años, y lo dijo todo tal cual. Yo lo sabía también, perfecto lo dijo". Sus declaraciones terminaron de respaldar públicamente la versión de los hechos, reavivando un escándalo que parecía enterrado pero que hoy vuelve a sacudir al mundo del rock argentino y del espectáculo.