Festejo descontrolado en San Juan: una adolescente de 17 años terminó internada por intoxicación alcohólica durante un UPD

NACIONALES

En el marco de los tradicionales festejos de los alumnos egresados del denominado Último Primer Día de clases (UPD) , una adolescente de 17 años terminó internada en San Juan luego de haber sufrido una intoxicación alcohólica.

La Policía sanjuanina intervino en los últimos días en cuatro festejos de este tipo para clausurar los lugares y evitar desmanes y que los chicos tengan problemas de salud.

Fue así como los agentes llegaron a una fiesta desarrollada en el departamento de Pocito y allí encontraron que estaban festejando alrededor de 70 menores de edad y algunos mayores. En ese lugar, varios asistentes consumían bebidas alcohólicas, lo que motivó a la clausura inmediata del evento y el secuestro de las bebidas.

En esa recorrida por las instalaciones, los policías hallaron a una joven de 17 años descompensa, por lo que decidieron llevarla al hospital, donde se confirmó que había sufrido una intoxicación alcohólica y tuvo que ser internada para reanimarla.

Los otros operativos de UPD se hicieron en los departamentos de Caucete, Rivadavia y San Martín, donde se recibieron varias denuncias por desorden y consumo de alcohol en menores de edad.

Fuente: Clarín