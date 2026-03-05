Un chico de 14 años causó una tragedia: triple choque y un muerto en una ruta de Chivilcoy

Los tres chicos iban en el auto por una ruta que tiene mucho tránsito, en las afueras de Chivilcoy , cuando el Volkswagen Gol mordió la banquina y, descontrolado, empezó a dar trompos y se cruzó de carril, adonde chocó de frente a otro vehículo de la misma marca. Una camioneta Volkswagen Amarok que iba detrás tampoco pudo evitar el impacto. El resultado fue fatal: murió un hombre de 51 años.

Todo ocurrió este martes, pasadas las 11 de la mañana, en el kilómetro 476 de la ruta provincial 30 , cerca del Cementerio Parque. Lo más grave es que el Gol que ocasionó la tragedia, que circulaba en dirección a la ruta provincial 51, era manejado por un adolescente de 14 años , al que acompañaban otro de la misma edad y uno de 16, quienes resultaron heridos.

Según pudo saber Clarín , el conductor es hijo de una pareja que está separada. La mamá es ama de casa. El papá es arquitecto. La pregunta que surge ahora es: al ser no punible por su edad, ¿sus padres deberían ser responsables penalmente?

Los comentarios en la ciudad son variados. Uno de ellos señala que el menor le habría sacado el auto a su madre sin autorización. Una versión que sería más favorable para sus familiares.

Lo cierto es que todo finalizó con un muerto. Se trata de Rodolfo Marcelo López (51) , papá de una nena de 11 años, quien iba desde Rawson hasta Chivilcoy para llevar al médico a su pareja, Eliana Esther Orellanos (38) , en un Volkswagen Gol que terminó volcado en la banquina.

En la Amarok iba Mariano Javier Alonso (52), domiciliado en Chivilcoy, quien resultó ileso.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, ambulancias del SAME y agentes de la Policía Vial de Chivilcoy, bajo las órdenes del comisario mayor Miguel Ángel Costa .

El impacto fue tan fuerte que el motor del Gol donde viajaban los chicos se desprendió y quedó tirado a varios metros.

López murió poco después del choque. "Había quedado atrapado dentro del habitáculo junto a la mujer. Lamentablemente falleció minutos antes del arribo de las ambulancias y bomberos. Fue un momento muy feo que me tocó vivir", contó un testigo a La Razón de Chivilcoy .

El hombre había sido camionero y actualmente se desempeñaba como empleado rural en tareas de riego.

Su pareja fue trasladada al hospital municipal de la ciudad, donde se reponía favorablemente y se evaluaba su traslado a una clínica de Junín. Sufrió traumatismo de cráneo, contusión pulmonar y fractura de clavícula izquierda.

Los tres adolescentes fueron llevados al mismo centro de salud con politraumatismos. Uno recibió el alta y los otros dos seguían en terapia intensiva, pero fuera de peligro.

En el caso interviene la UFI N° 6 de Mercedes . Se espera la recuperación del conductor de 14 años para escuchar su versión. Allí la Justicia deberá determinar si la investigación penal avanza o se cierra tras la realización de las pericias accidentológicas, aunque por otro lado corre la demanda civil.

Si bien el Senado nacional convirtió en ley el proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, su puesta en práctica todavía tiene pasos burocráticos y legales que cumplir.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín