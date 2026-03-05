Terapeutas y familiares de personas con discapacidad se manifestaron frente al Ministerio de Salud

NACIONALES

Terapeutas y familiares de personas con discapacidad realizaron hoy una manifestación frente al Ministerio de Salud para reclamar por la regularización de pagos a los prestadores de servicios .

La movilización comenzó alrededor de las 10.30 en la puerta del ministerio, ubicado sobre la avenida 9 de Julio, en la esquina de Moreno, frente a la plaza.

Los manifestantes denunciaron que hay demoras en los pagos de las prestaciones, una situación que —aseguran— complica el funcionamiento de centros terapéuticos y la continuidad de los tratamientos .

Según explicaron, ante la falta de cobro por parte de los prestadores, decidieron concentrarse frente al edificio para exigir que se normalice la situación y que el Gobierno nacional “cumpla con la ley que contempla la emergencia en el sector”.

“Por los chicos especiales que están pasando muchas necesidades, esperemos que el Gobierno nos escuche”, pidió una mujer en diálogo con TN .

Otra manifestante, prestadora desde hace más de 30 años, señaló: “Trabajamos en salud mental, en un centro de día. Desde diciembre no recibimos pagos”.

Fuente: TN