La planta trepadora que da uvas dulces: cómo cultivarla en 4 pasos

La vid , conocida científicamente como Vitis vinifera , es una planta trepadora muy popular que se cultiva desde hace miles de años. Civilizaciones antiguas como los egipcios, griegos y romanos ya la utilizaban por sus frutos: las uvas . Hoy en día sigue siendo una de las plantas más importantes del mundo, tanto para el consumo directo como para la producción de vino, jugos y otros derivados.

Además de su valor productivo, la vid también se utiliza como planta ornamental , ya que puede cubrir pérgolas, cercos o galerías y generar espacios de sombra en jardines y patios.

La vid es una enredadera leñosa y vigorosa que necesita apoyo para crecer, como estructuras, alambres, pérgolas o rejas. A medida que se desarrolla, sus tallos se enroscan o se sostienen mediante zarcillos, lo que le permite trepar y expandirse.

Sus hojas son grandes, verdes y lobuladas. Estas cumplen un rol fundamental en la fotosíntesis, el proceso mediante el cual la planta produce energía a partir de la luz solar.

El rasgo más característico de la vid son sus racimos de uvas , que aparecen durante la temporada de producción. Los frutos pueden ser redondos u ovalados y presentan distintos colores según la variedad, como verde, rojo o morado.

Como otras plantas trepadoras, la vid tiene distintas estructuras que cumplen funciones clave para su desarrollo.

Para cultivar esta planta trepadora en casa, es importante tener en cuenta algunos cuidados básicos:

