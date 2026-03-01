Un auto, una herencia y un vínculo: la historia del viejo Jeep que unió a un padre y su hija

Durante más de dos décadas, un Jeep acompañó a Pablo Laffaye por cientos de rutas y miles de kilómetros. Hasta que un día, sin aviso, el motor se apagó y ya no volvió a encender . Para muchos, habría sido el final del camino. Para él, no.

Aunque la camioneta superaba el medio siglo de vida, Pablo no estaba dispuesto a dejarla atrás: le dolía perderla y, además, seguía siendo una herramienta de trabajo clave. Con los saberes de mecánica que había heredado de su padre, decidió ponerse al hombro la tarea de devolverla a la vida . Pero no quiso hacerlo solo: eligió compartir el desafío con su hija Lila .

En diálogo con TN , padre e hija reconstruyeron esa experiencia atravesada por recuerdos, grasa en las manos y aprendizaje compartido, en la que el esfuerzo y el afecto fueron tan importantes como cada tornillo ajustado.

La pasión por los Jeep llegó a la familia Laffaye mucho antes de que Pablo comprara el suyo: “De chico, mi papá tenía una de esas camionetas; por los recuerdos que forjamos, lo elegí como primer auto allá por 2003”. Recordó haber recorrido muchas rutas a lo largo de la Argentina y vivido infinidad de sensaciones.

Su papá le transmitió la afición por la mecánica: “ Veía a mi papá arreglando su auto y eso me despertó el interés por la mecánica . No solo por los vehículos, sino por todo lo que tiene que ver con su funcionamiento”. Afirmó que su apego al oficio va desde analizar una estructura simple hasta arreglar un mueble con movimientos ingeniosos: “La mecánica es muy amplia: no es solo diseño, también es el arte de construir y reparar”.

En 2025, el Jeep IKA rojo, con 51 años de historia , rutas y memorias, quedó varado y no volvió a arrancar. “Después de muchas cosas que hice con él, dijo basta. Lo extrañaba y lo necesitaba para el día a día; la pérdida dejó un vacío difícil de llenar ”, explicó.

“Para nosotros tiene un valor sentimental muy grande y, además, es fundamental por donde vivimos. Es un verdadero todoterreno . Su simpleza también lo hacía muy didáctico para arreglarlo y aprender en familia las cuestiones básicas de un auto”, destacó.

No siguieron una organización rígida: Pablo quiso que la ayuda de Lila se diera en momentos divertidos y educativos ; mientras tanto, él se encargaba de las tareas más pesadas y sucias.

Lila destacó varios momentos que compartió con su papá: “Me gustó mucho la experiencia, participar de mi primer video en vivo, y de noche, cuando lo poníamos en marcha, ver cómo algo destrozado vuelve a la vida” . A medida que avanzaban, Pablo compartía el progreso con su comunidad en redes sociales.

“ Aprendí a tener más paciencia, cómo funciona un motor, a manejar y a sobrellevar situaciones que no sabés si tienen solución”, concluyó Lila.

A medida que compartían tareas y tiempo juntos, Pablo notó cómo su hija ganaba confianza : “Le confiaba tareas cada vez que ella me lo pedía. A veces me daba miedo que rompiera algún repuesto, pero creo que su confianza se apoya en la mía hacia ella”, admitió. Ese respaldo fue esencial para la participación de Lila.

“El solo hecho de compartir tiempo intentando sacar adelante un mismo proyecto fue muy enriquecedor ”, contó. Para él, el momento más importante fue cuando ella misma lo puso en marcha : lo puso en primera y, al soltar el embrague, sintió el fruto de tanto esfuerzo.

El vínculo entre ellos no solo habla del trabajo en equipo, sino también de cómo se aprende juntos y se heredan hábitos . Lila fue muy directa: “La mecánica ya es como una actividad en común, una excusa para unir a la familia”. Así como Pablo aprendió de su padre cuando era chico, Lila hoy hace lo mismo.

Una de las anécdotas que recuerdan del arreglo del Jeep fue cuando tenían que colocar los resortes de las válvulas: “Fue muy difícil por la forma del block, hasta que Lila me dijo, cuando terminamos: ‘¿Podemos festejar con un alfajor?’”, recordó.

Los proyectos no paran en la familia Laffaye: son como el motor del IKA, no descansan. “Estamos terminando Brutal . Se trata de una motocicleta de diseño postapocalíptico estilo Mad Max , hecha con chatarra de la década del 40 y Lila tiene ganas de hacer una similar como proyecto personal”, comentó sobre el futuro.

Lila y Pablo reflexionaron sobre la experiencia de compartir tiempo juntos y la recomendaron: “Es muy lindo compartir, porque cuando un ser cercano invierte tiempo en otro, la relación mejora y se vuelve inolvidable , tanto por lo malo como por lo bueno”.

Pablo les recomienda a otros padres que no tienen una afición o tarea en común con sus hijos que se animen: “Que se olviden de los prejuicios o del mandato familiar. Tal vez los chicos no compartan la misma pasión, pero se sienten a gusto cuando confiamos en ellos . Todos necesitamos que alguien confíe en nosotros. Confiar en nuestros hijos es una muy buena práctica”.

Relaciones como la de Pablo y Lila demuestran que siempre hay algo para compartir , aunque muchas veces no se animen a hacerlo. No se trata de que a ambos les guste lo mismo, sino de construir un intercambio, un tiempo compartido que se transforma en un recuerdo imborrable y refuerza cualquier lazo.

Fuente: TN