Trabajaban en un banco, en 2020 se hicieron una pregunta y sus vidas cambiaron para siempre

NACIONALES

El sonido de los teclados en la oficina del Banco Santander, donde ambos trabajaban en el área de sistemas, fue reemplazado hace cinco años por el rugir del motor de un furgón.

Para José Luis Ferriño y Fernanda Mugrabi , la vida cambió radicalmente cuando se hicieron la pregunta que le daría un giro de 180 grados a su existencia: “¿Querés recorrer América en un motorhome?” . La respuesta fue un “sí” arriesgado que los llevaría de Ushuaia hasta Alaska.

Hoy, la historia de “AmericAndo” (su canal de YouTube y cuenta de Instagram) no es solo una bitácora de paisajes épicos, sino un testimonio de supervivencia, convivencia extrema y, sobre todo, un manual no escrito sobre cómo mantener el amor a flote cuando el mundo es tu oficina y tu casa apenas mide unos pocos metros cuadrados.

La decisión de renunciar a sus empleos seguros para vivir de vender artesanías en la ruta tenía un plan, pero la pandemia en 2020 lo cambió todo. Atrapados en Río Grande y luego en Ushuaia, sin poder moverse y sin ingresos, encontraron en la necesidad una oportunidad .

“Nos agarró la pandemia y fue un desencadenante. Estuvimos meses sin hacer nada, y dijimos: ‘Bueno, vamos a aprender a editar un video’”, contó José Luis a TN . Sin saberlo, estaban dando nacimiento a una comunidad que hoy cuenta con miles de personas.

Fernanda confesó que, en ese entonces, la idea de ser creadores de contenido era ajena a ellos. “Fue autodidacta . Aprendimos a editar, a filmar y tuvimos la suerte de que la gente, encerrada en sus casas, necesitaba consumir esa libertad que nosotros estábamos empezando a documentar”. Ese “boom” digital fue lo que permitió que el viaje fuera sostenible .

Viajar juntos no fue una luna de miel infinita , y ellos no tienen problema en admitirlo. La convivencia diaria, mezclada con la presión de cumplir con un trabajo creativo, pone a prueba cualquier vínculo.

“Compartís todo: la comida, los problemas, las alegrías y el trabajo. Somos los dos mandones, entonces a veces se mezcla la relación personal con la laboral”, admitió José Luis, entre risas. Fernanda, por su parte, marcó un punto clave: “ Lo indispensable es que los dos apunten para el mismo lado . Hemos conocido parejas donde uno solo quiere y el otro va arrastrado, y eso no dura nada. Si no te gusta el estilo de vida, es imposible”.

Para la pareja, los consejos para quienes desean seguir sus pasos son claros. La paciencia es un pilar : “Si uno de los dos tiene mucha paciencia, genial. Si los dos la tienen, mucho mejor. Es clave para sobrevivir a los momentos de tensión”, dice Fernanda.

También es clave que haya roles definidos . Es decir, entender qué tarea hace bien cada uno evita roces innecesarios. Por último, la comunicación no verbal : “Nos miramos y ya resolvemos, porque ya nos conocemos demasiado después de tanto tiempo solos”, añade José.

No todo es color de rosa en los videos de YouTube. José Luis y Fernanda han enfrentado situaciones límite, desde el dengue hasta momentos de inseguridad extrema, como un tiroteo en Ecuador que prefirieron no documentar .

Además, lidian con la invasión de la privacidad: “Te sentís invadido porque estás viviendo en la calle. Mucha gente cree que, por vernos en YouTube, somos sus amigos y abren la puerta del motorhome sin permiso ”, explicó Fernanda.

También mencionan el “hate” que reciben, pero aprendieron a no tomarlo personal: “Aprendimos que el comentario negativo refleja los miedos de la otra persona, no nuestra realidad”.

Tras más de 60.000 kilómetros recorridos, la vida de la pareja está en una nueva etapa. Hace apenas unos días, compraron un terreno en una zona aislada del conurbano bonaerense. El objetivo es claro: construir una casa, un lugar físico al cual volver después de sus próximas aventuras.

“Queremos mezclar los dos mundos: a veces vivir en el bosque y a veces ser nómadas ”, detalló José. El nuevo proyecto —la construcción de su futura casa— será documentado en su canal, manteniendo esa esencia de storytelling que los caracteriza.

¿El consejo final para quienes sueñan con esto? “No traten de convencer al otro. Si la pasión no nace de los dos, el proyecto no prospera”, concluyen. José y Fer demuestran que, más allá de la camioneta y los paisajes de Alaska, el verdadero motor de “AmericAndo” sigue siendo el equipo que formaron en aquel banco de Lomas de Zamora, una sociedad que decidió cambiar los números por la aventura.

Fuente: TN