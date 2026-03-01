Su madre murió de Alzhéimer y él tomó una decisión emocionante con la casa: “Acá está su memoria”

NACIONALES

En un rinconcito de Berazategui , Ignacio se dedicó a soñar. Juntó cuadros, imágenes, recortes periodísticos y así, poco a poco, empapeló la última casa en la que vivió su mamá . Lo hizo como un homenaje, pero también, de alguna manera, para que su memoria siga viva. Y así lo resumió en un cartel que pintó en el frente y que quedó plasmado como un regalo para todo aquel que quiera ver.

“Aquí vivió María Fernández, mi madre”, reza la pintura.

Ignacio tiene 74 años y es abogado, pero no ejerce desde hace varios años, luego de sufrir tres infartos y permanecer durante dos meses en terapia intensiva. “Me dieron por muerto y empecé de nuevo”, recordó en diálogo con TN .

A partir de ese momento decidió dejar todo. Se jubiló y empezó a disfrutar de la tranquilidad que durante tantos años el estrés se la había negado.

Fue entonces cuando comenzó a recorrer ferias y hasta se hizo su propio mapita, con localidades y días en los que se desarrollaban cada una. Así, finalmente, construyó su espacio.

Para entonces se había mudado a Quilmes y la casa de Berazategui había quedado deshabitada. Por eso, con el correr del tiempo, surgió la idea de darle una nueva vida en honor a la persona más importante de su vida.

Con sus padres separados, Ignacio contó que fue su mamá María quien lo crío y muchas veces dejó de comer para que a él no le falte nada: “Compraba una caja de ravioles y me decía ‘no tengo hambre’ y sí tenía hambre, pero me lo dejaba para que yo coma”.

Con toda una vida en zona sur, el hombre hizo la secundaria en Berazategui, intentó estudiar para contador, pero se volcó al derecho. “Estudié en plena dictadura y en cuatro años di todas las materias”, precisó. “Yo venía de la facultad con revistas culturales y mi mamá me las quemaba para protegerme. Muchos de mis amigos fueron desaparecidos. Yo no militaba, pero viví todo eso, a los milicos apostados en los techos y mi mamá me protegía siempre”, sumó.

El fútbol, además, fue parte de su relación. Diego Maradona y San Lorenzo los unían. “Vimos juntos el Mundial del 86 y lloramos juntos de alegría”, expresó y agregó: “Ella siempre estaba. Volvía de bailar, no teníamos coche ni celulares, pero ella siempre me esperaba”.

Pero la casa y el recuerdo de ella no se limitan solo a una pasión compartida, sino a una historia mucho más grande, a los valores que le había transmitido. “Mi mamá tenía conciencia social. Respetaba a Evita, pero no era peronista y cuando murió se negó a ponerse el crespón negro. Defendía a los pobres. Era una mujer culta, que le gustaba la música, aunque solo había hecho hasta séptimo grado . Le gustaba la música y fumaba mucho. Siempre decía que su sueño era cruzar el charco, recorrer el mundo. Siempre decía ‘mi hijo me va a cumplir el sueño cuando sea grande’, y cuando le pude pagar el viaje partió”, lamentó Ignacio.

“Esta fue su última casa. Yo compré esta casa para que vivamos juntos después de que me separé de mi primera esposa. A ella siempre le gustó vivir sola, pero a los meses que nos mudamos le agarró alzhéimer”, explicó.

Por eso, finalmente, María terminó internada en un geriátrico. “Me iba y abría las hornallas. No la podía dejar sola. Recuerdo el día que me llamaron, era de noche y me avisaron que había muerto. No era una mujer grande, pero la enfermedad avanzó”, recordó con los ojos llenos de lágrimas.

“Vivió cerca de un año en un geriátrico. Hoy sé que ya no vive acá, está en un cementerio, pero estuvo”, remarcó. “Uno no se da cuenta en vida de lo que no hizo. Las madres de antes eran abnegadas, criaban en silencio. Mi mamá, además, trabajó toda su vida: en fábricas, vendiendo ropa, en una fiambrería. Nunca tuvo jubilación. Cuando yo empecé a trabajar, me hice cargo de ella”, contó el abogado.

Es por eso que, aseguró, no toma este espacio como una casa más, sino como un lugar donde reúne sus amores y le permite, a la vez, mantenerla con vida. “Esto hoy es un museo del recuerdo. Empecé a comprar cosas en ferias, como un vicio. Sé que los miércoles hay feria en Bosques y en Solano. Me fui armando un fixture y recorriendo todas las zonas”.

Así recolectó fotos, recortes, revistas, imágenes perdidas que son poco conocidas, como la del bautismo de Maradona. “Tengo cuadros de Maradona, de tango, de política, de Alfonsín, Illia, Perón, el Che. No por política, sino porque son personajes icónicos. Maradona representa al país en el mundo”, insistió. También están los Beatles, los Rolling Stones y Monzón. Cortazar, Borges y Mirtha Legrand. Cuadros de Van Gogh, Miguel Ángel y Diego Rivera. Fotos insólitas y tan variadas como centímetros cuadrados tiene el lugar.

De esa manera, lo que eran paredes vacías, se fueron llenando de pedacitos de historia argentina e internacional. “Quise hacer un centro cultural, pero al final lo hice para mí. Yo soy feliz sentado afuera tomando mate y viendo pasar a la gente. Muchos paran, miran y se emocionan”, resaltó.

Entre el fileteado porteño, la pareja de tango bailando, la bandera argentina, las Malvinas, San Lorenzo, Messi y El Diego, de la fachada de la casa se destaca el cartel especial: “Aquí vivió María Fernández, mi madre”.

“Todo esto lo interpretó un artista que entendió mi sentimiento. No le pedí nada puntual, él lo sintió. Eso es lo más lindo”, dijo en relación a Roberto Brandan (IG @artista.roberto), quien llevó adelante el proyecto.

“No es común encontrar algo así, pero me pareció una buena manera de recordarla. También saqué una nota en el diario local cuando murió, como un homenaje a una vecina común, una madre trabajadora que siempre estaba . Volvía de madrugada y ella estaba despierta. Una persona normal porque el mundo es así, se forma con personas comunes que crían a sus hijos, a veces bien, a veces mal, pero que están. Cuando me muera, quiero que esto quede en memoria de mi mamá. Nada más. No es un monumento, no va a salir en ningún libro. Es solo un homenaje a la madre”, completó.

Fuente: TN