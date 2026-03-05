Un ataque de un “viudo negro”, la principal hipótesis sobre el crimen del docente universitario en Caballito

Walter David Aguirre (55) murió en su oficina luego de encontarse con alguien. Los investigadores creen que había acordado un encuentro casual que terminó en asesinato . Todavía es materia de investigación cómo se conectó con esta persona y si le robaron algo de la casa pero fuentes del caso aseguraron que murió por el trapo que le pusieron en la boca para que no gritara.

Fue encontrado el miércoles por un empleado de Fenikso, la empresa de la que Aguirre era dueño dedicada a brindar servicios de ciberseguridad y soluciones tecnológicas. Las oficinas funcionaban en el departamento de la víctima, ubicado en Hidalgo al 300, Caballito.

Tenía dos precintos en las manos, signos de golpes y un trapo en la boca, que en realidad era una funda de almohada.

"El cuerpo estaba tendido en el piso del dormitorio, con una funda de almohadón dentro de la boca y las manos atadas. Se observó desorden en el dormitorio y múltiples heridas por golpes", explicaron fuentes de la investigación consultadas por Clarín .

La investigación está en manos de la Fiscalía Nacional y Correccional N° 58, a cargo de Jorge Héctor Emilio Fernández que mantiene en reserva la investigación y que solicitó distintas medidas a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la principal hipótesis apunta a un ataque de un viudo negro . Es decir, se trataría de una "pareja casual" a la que la víctima habría invitado a su casa.

Investigan si se conocieron por una aplicación de citas (una de las versiones indicó que se habían contactado por Grinder ) o fue por un encuentro circunstancial en otro lugar. Por los movimientos del edificio sospechan que pasaron la noche juntos .

Aguirre compartía en sus redes fotos donde mostraba a parte de su familia y amigos en sus redes sociales y por otro lado, su carrera profesional.

En la actualidad era director de la carrera Licenciatura de Administración en la UFLO (Universidad de Flores).

Esa casa de estudios privada le dedicó un sentido posteo este jueves en el que lo describieron como "un compañero comprometido", "profesional valioso" y "una persona cercana, respetada y querida por colegas y estudiantes".

"Honraremos su memoria desde el compromiso con la educación y los valores que compartimos", agregaron.

También era docente a cargo de la materia “Administración “1 en la Universidad Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) , y docente Adjunto Interino de La materia “Comercialización Aplicada” y “Matemática Financiera” del Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios.

Sus alumnos lo tenían como uno de los docentes más queridos . “Personas como él hacen la diferencia porque su pasión se multiplicará en el mundo a través de sus alumnos”, decía el mensaje de uno de los padres de una ex alumna, que el profesor compartió.

Desde marzo de 2011 se desempeñaba en la UBA , como docente de Planeamiento a Largo Plazo en la Facultad de Ciencias Económicas.

Según su perfil de Linkedin , entre 1989 y 1993 pasó por la Escuela de Aviación Militar y por la Universidad de Córdoba, donde llegó hasta el tercer año de Ingeniería Aeronáutica.

Luego estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Morón, donde llegó al cuarto año de la Licenciatura en Economía.

Entre 1993 y el 2002 trabajó en el sector privado en tareas de administración. Hasta 2011 desarrolló también tareas de consultoría en distintas empresas y organismos, según su curriculum.

También era responsable del área de Informática y Administración en la empresa Flamaquimica SRL.

Durante 2010 al 2015 fue docente de la catedra Economía Política en el Colegio del Pilar, dictada para alumnos del nivel secundario.

En 2019 tuvo un paso por la Universidad Nacional José C. Paz. Así lo dejó plasmado en su perfil de Instagram con una foto de él en la entrada del edificio principal.

“Un nuevo comienzo, como profesor en UNPAZ”, escribió en el posteo, donde recibió varias felicitaciones de docentes y alumnos.

Aguirre fue parte de la presentación del libro "Debajo del Agua", cuando moderó la charla de su autor, el economista y diputado nacional Martín Lousteau.

También compartió en su Instagram momentos con su familia. El saludo a su madre, una foto con su ahijado y una imagen con su hermano brindando son parte de su perfil en redes sociales.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín