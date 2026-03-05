La Ciudad prohibió el uso de celulares en clases en la secundaria hasta para los docentes: sólo se podrá utilizar en el recreo si la escuela lo habilita

NACIONALES

Los alumnos de escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires ya no pueden utilizar teléfonos celulares dentro del aula . Así lo resolvió el Ministerio de Educación porteño, que este jueves publicó una normativa que endureció que restricción que había aplicado en agosto de 2024 .

La medida se aplica en escuelas públicas y privadas y tanto para estudiantes como docentes . Ahora, además, cada colegio deberá establecer un reglamento interno en el que, entre otros puntos, tendrá que definir si se pueden usar los celulares durante los recreo.

"Según la nueva normativa, el acceso a estos dispositivos queda restringido y cualquier actividad pedagógica digital deberá realizarse exclusivamente con equipos de la institución y bajo supervisión docente ", detalla un comunicado emitido esta tarde por el Gobierno de Jorge Macri.

En el caso de los docentes, la resolución establece que "podrán utilizar sus teléfonos celulares inteligentes u otros dispositivos personales dentro del establecimiento educativo cuando no se encuentren en tareas de enseñanza y aprendizaje frente a estudiantes ".

En la práctica, muchos colegios ya habían empezado a aplicar esta restricción total la semana pasada con el comienzo del ciclo lectivo 2026. En muchos casos, instauraron un sistema por el cual los alumnos que lleven sus teléfonos deben dejarlos en una caja al ingresar a la institución .

En los niveles iniciales y primarios ya estaba prohibido el uso de celulares y otros dispositivos digitales durante toda la jornada, incluido los momentos de recreación, el comedor y otros espacios .

Ahora la nueva resolución suma la prohibición del uso de celulares inteligentes y dispositivos digitales personales durante el dictado de clases en el nivel secundario. A diferencia de los otros niveles, cada escuela deberá definir pautas institucionales para los recreos, promoviendo propuestas activas, deportivas y artísticas.

Las únicas excepciones a esta normativa son los casos de discapacidad, enfermedad o necesidades específicas de apoyo .

Fuente: Clarín