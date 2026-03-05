Con un acuerdo inédito el Ministerio de Salud impulsa que los remedios argentinos lleguen a toda la región

NACIONALES

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los laboratorios farmacéuticos nacionales y extranjeros con sede en el país iniciaron conversaciones este jueves, con miras a establecer cupos que les permitan a las empresas garantizar un mayor volumen de exportación a través del Fondo Rotatorio de la OPS, que además de vacunas, empezará desde ahora a comercializar medicamentos de alto costo nacionales, incluyendo los tironeados biosimilares , confirmaron a Clarín fuentes del sector.

A esa novedad se suma otra relacionada con la ANMAT, el organismo regulatorio de los medicamentos y alimentos que se producen, venden y consumen en el país. Y es que, en lugar de terminar de diluirse (como impresionó que pasaría, en esa mezcla de pérdida de credibilidad abonada por distintas críticas del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el escándalo del fentanilo contaminado ), tanto el Ministerio de Salud como la OPS y los laboratorios buscarán levantar el perfil y la reputación del ente regulatorio.

Según explicó una alta fuente oficial a este medio, “la idea es que la ANMAT no sólo siga registrando los medicamentos en Argentina sino que aumente su categoría para que sus registros sean automáticamente aceptados en los otros países que participan de las compras conjuntas por vía del Fondo Rotatorio”.

La reunión, realizada en la mañana de este jueves, tuvo como protagonista al director de la OPS, Jarbas Barbosa, quien en estos días se encuentra de visita en la Argentina, y de anfitrión, al propio ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, que -usando las palabras de una alta voz del sector- “introdujo a las partes”, con miras a propiciar un “acuerdo entre privados”.

También estuvieron presentes, además del director de la ANMAT, Luis Fontana y otros funcionarios del Ministerio de Salud, representantes de las cámaras farmacéuticas que lideran el abanico nacional (CILFA y Cooperala), y referentes de los laboratorios extranjeros que integran CAEME, la cámara que los nuclea. Por la OPS, además de Barbosa, participaron el director del Fondo Rotatorio, Santiago Cornejo, y la referente local del organismo, Eva Llovis.

El Fondo Rotatorio de la OPS es un mecanismo que les permite a los países de la región participar de compras conjuntas que garantizan -entre otras- dos cosas: precios mejores y acceso . Es decir, por un lado, precios superadores (en la mayoría de los casos, aunque no todos), ya que los productos se adquieren en grandes volúmenes que permiten negociar mejor.

Por otro lado -y esto es clave pensando en las vacunas de calendario, por ejemplo-, la coordinación anticipada de la OPS en estas compras busca asegurar un acceso oportuno a los distintos productos farmacéuticos de un modo equitativo para los países de la región.

A este mecanismo se suma ahora la enfática intención de la Argentina de posicionarse no sólo como fiel comprador sino también como proveedor (y no sólo de vacunas). Es una impronta que, en la práctica, tendrá la forma de distintos acuerdos, en los que posiblemente cada cámara farmacéutica (o incluso, cada laboratorio, según el caso) acordará cupos de exportación con la propia OPS.

Estas novedades parecen ir a contrapelo de la pérdida de terreno para la mayor parte de las industrias nacionales. También, de lo que viene ocurriendo en estos días con la puja al interior de la cúpula del Gobierno. Aunque la mayoría de las áreas del Estado vienen estando inclinadas hacia el terreno de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en este otro ámbito (la salud) la lógica es completamente otra.

Una alta voz del sector clarificó las novedades de este jueves así: “La diferencia con las condiciones reinantes hasta ahora es que no sólo se van a vender vacunas sino también medicamentos de alto costo ; o sea, biosimilares. Y que el registro de la ANMAT va a ser suficiente para tener autorización en los otros países de la región”.

Son dos novedades que sin dudas invitan a una pregunta: ¿Se equilibrará, así, el sinsabor de los laboratorios nacionales frente a los cambios en materia de patentes establecidos en el famoso acuerdo con Estados Unidos?

Los laboratorios nacionales recibieron con agrado la invitación y toda la propuesta. “La OPS nos invita a ofrecer los productos farmacéuticos de los laboratorios argentinos que tienen regulación del ANMAT, agencia regulatoria de altísima calidad, a la altura de las principales agencias regulatorias del mundo. Esta iniciativa es y será una oportunidad para nuestra industria farmacéutica nacional, generadora de divisas para el país, además de una estrategia para asegurar la soberanía sanitaria”, explicaron, contentos con las novedades, desde Cooperala.

En CILFA se alinearon del mismo modo: "Como sector representativo de la industria nacional productora de medicamentos, coincidimos con las autoridades del Ministerio de Salud y de la OPS en la necesidad de fortalecer las plataformas industriales ya existentes en el país para abastecer las necesidades regionales con medicamentos accesibles, de calidad, seguros y eficaces. Los laboratorios argentinos acompañan la decisión que permitirá convertir al sector en uno de los motores del crecimiento de la Argentina, incrementando las exportaciones y generando divisas al país".

La idea de la “soberanía” y que la ANMAT oficie de “puerta de ingreso de los medicamentos argentinos para la región” (usando las palabras de una fuente de la farma local), son aspectos que van de la mano, pero también están a contrapelo de la política comercial impulsada hace largos meses por el ministro Federico Sturzenegger.

Una de las fuentes que estuvo en el encuentro con la OPS lo describió como "un reclamo de la farma hace años". Es decir, "que haya un cupo de venta en la región, para que después no vengan productos de India y China que sean más baratos y dañen una inversión a largo plazo. No se puede pensar todo en función de los precios. Hay que considerarlos, pero también la producción regional”.

Aunque se trata de un reordenamiento de la política comercial de las empresas farmacéuticas, uno de los argumentos más invocados para esta suerte de "entendimiento" es la cuestión del acceso, un tema sensible en el mundo farma, que cada tanto vuelve a estar en jaque.

Partiendo de esa premisa, la intención de los laboratorios y la OPS es evitar que, por darle prioridad a uno o dos oferentes más baratos al otro lado del globo, los países se arriesguen a no tener producción propia o al menos regional, y quedar "desnudos" frente a eventualidades diversas (como una pandemia).

“La idea es que la OPS sea un facilitador de la complementación de capacidades. Uno de los temas que se trató es que no podemos hacer todos lo mismo porque si no, para cada escala tenés 70 tipos haciendo lo mismo”, expresó informalmente una de las fuentes, y cerró: “Nos vamos a reunir en un mes, aproximadamente, pero la idea es usar a la OPS para que, con su conocimiento de todos los actores de la región, ayude a complementar las capacidades, a fin de abaratar costos".

La intención es "ser más competitivos y tener mayor escala para abastecer lo que ahora se llama nearshoring ( trasladar parte de la producción a países cercanos geográficamente ), y no depender de extrafronteras, algo que puede ser problemático cuando -como ahora- se complica el transporte de materias primas”.

Esto en cuanto a los laboratorios. En un contexto de divorcio total de las grandes potencias mundiales respecto de los debilitados organismos multilaterales (la ONU o la propia Organización Mundial de la Salud), la OPS también debe tener su agenda y jugar su juego. Cuidar a sus países miembro y, por lo tanto, su actividad y su propia entidad.

