En un mismo pabellón y sin celulares: el nuevo destino de los integrantes de “La Banda del Millón”

Los integrantes de “ La Banda del Millón ” vuelven a estar todos juntos, pero esta vez para compartir el mismo pabellón en una cárcel donde solo ellos estarán detenidos, sin acceso a celulares ni a ningún dispositivo que puedan acceder a internet. Es que con esos aparatos, desde la prisión hicieron inteligencia para cometer distintos robos y hasta dos homicidios.

La medida fue adoptada por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ante el pedido de Patricio Ferrari , fiscal general adjunto de San Isidro, de que los integrantes de la organización criminal que asaltaba de manera violenta en casas de la zona de San Isidro no tuviesen teléfono celular ni acceso a dispositivos electrónicos.

La organización está compuesta por unas 40 personas, de las cuales la mitad está presa. Varios de sus integrantes son menores de edad.

El modus operandi de “La Banda del Millón” tenía su pata principal dentro de cárceles bonaerenses, donde hacían la inteligencia previa y hasta dirigían por videollamada los violentos robos, en su mayoría cuyas víctimas eran jubilados.

Este miércoles, a través de la Dirección General de Asistencia y Tratamiento, el SPB los trasladó a la Unidad Penal N° 61 de Melchor Romero, que hasta finales del 2025 funcionó como una alcaldía.

Los detenidos que fueron alojados juntos son Brandon Imanol Brites y los hermanos Elián Hugo Castillo San Martín y Hugo Isaías Castillo San Martín , señalados como los líderes de la organización.

También trasladaron a Thiago Sandoval, Esteban Fernández, Lucas Mereles, Francisco Gaitano, Jonás Gallardo, Nicolás Gamarra, Diego Ezequiel Gómez, Thiago González, Adrián Eloy Ledesma, Kevin Leites, Jairo León, Francisco Lubo, Bautista Luna, Juan Moyano, Pablo Paletta, Santiago Paz y Sofía Gómez -alojada en el anexo de mujeres-, integrantes de “La Banda del Millón”.

Todos se encuentran ubicados en un único pabellón, sin acceso a telefonía celular ni a dispositivos tecnológicos. Tendrán solo un teléfono fijo que se encuentra ubicado en un sector determinado y que, al efectuar la comunicación, se le indicará al receptor que la llamada está siendo realizada desde un establecimiento penitenciario.

“Esta medida constituye un avance concreto y eficaz en consonancia con los requerimientos impulsados por la Fiscalía, orientados a prevenir la reiteración de hechos de extrema gravedad y a desarticular toda posibilidad de coordinación criminal desde el ámbito penitenciario”, añadieron fuentes judiciales.

También se mantendrán reuniones entre la Fiscalía de Martínez, a cargo de Ferrari y que tiene las principales causas de los miembros de la banda en su poder, y el Ministerio de Seguridad bonaerense, dirigido por Javier Alonso , "con el objeto de reforzar las acciones necesarias para hacer cesar las conductas investigadas como así también determinar si desde otros establecimientos penitenciarios pudieran generarse comunicaciones con idénticos fines”.

Desde el municipio de San Isidro también se pusieron a disposición de la Justicia recursos tecnológicos y humano para la prevención de los delitos.

La Unidad Penal N° 61 de Melchor Romero es una cárcel de máxima seguridad que cuenta con celdas individuales, pabellones y un muro, a diferencia de otros penales que tiene regímenes semiabiertos.

Fue construida entre 1999 y 2001, cuando se inauguró como la Unidad N° 29, como una cárcel de alta seguridad como respuesta a la gran cantidad de botines y a una situación carcelaria extrema, que incluyó el recordado “Motín de Sierra Chica”, donde fueron asesinados nueve internos en marzo del 1996.

Durante sus primeros años funcionó con un sistema parecido al de las cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos: los presos estaban vestidos con un mameluco naranja, tenían contacto con sus visitas a través de un vidrio y no había cámaras en las celdas.

Con el correr de los años, y las denuncias de organismos de Derechos Humanos, se fue flexibilizando el régimen y pasó a ser una cárcel de máxima seguridad.

Durante el segundo mandato de Daniel Scioli como gobernador bonaerense pasó a ser una alcaldía departamental, donde las personas que son detenias quedan alojadas hasta que la Justicia dicte su procesamiento con prisión preventiva –y ser trasladas a una cárcel- o bien, definan su libertad.

En 2025 la Unidad N° 29 se instalaron dos módulos en el mismo terreno. Pasó a llamarse Unidad N° 61 y volvió a ser de máxima seguridad.

El fiscal Ferrari solicitó el pasado 12 de febrero una medida de seguridad para que los integrantes de la "Banda del Millón" tengan la “prohibición absoluta de uso, tenencia, acceso directo o indirecto a teléfonos celulares o cualquier dispositivo con capacidad de comunicación electrónica y/o conexión y acceso a internet o redes de datos”.

Para ello, solicitó la instalación de bloqueadores o inhibidores de señal, una requisa diaria en las celdas donde están alojados los integrantes de la organización y la prohibición de que terceras personas faciliten el ingreso de celulares.

El escrito fue presentado ante el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena , y los diferentes tribunales orales, juzgados de Garantías y fiscalías de menores de San Isidro.

Hasta el momento, únicamente el Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro, a cargo de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty , ordenó que se haga efectiva la medida para cuatro de los detenidos, entre ellos un adolescente menor de edad.

Los Tribunales Orales en lo Criminal (TOC) N° 3 y 4, que tuvieron los juicios por la muerte de María Marta García Belsunce y de Diego Armando Maradona , respondieron informes a las unidades penales donde se encuentran alojados otros de los detenidos para luego resolver el requerimiento del fiscal.

El TOC N° 3 tiene en su órbita los homicidios del proteccionista de animales Jorge Enrique de Marco y la jubilada María Susana Rodríguez Iturriaga , mientras que el Tribunal N° 4 llevó adelante el juicio a uno de los integrantes de la organización criminal.

El uso del celular está autorizado en las cárceles bonaerenses desde la pandemia del COVID-19. A través de un protocolo presentado por el Ministerio de Justicia bonaerense, se aceptó que los detenidos tengan un teléfono registrado para cumplir tres objetivos: el contacto con sus familiares y afectos, su desarrollo educativo y cultural y el acceso a información relativa a su situación procesal.

Los celulares deben estar registrados y los reclusos firman un acta donde se comprometen a utilizarlo solamente para llamadas o para comunicarse por WhatsApp. También aclaran que no pueden utilizar redes sociales.

El SPB posee un área de prevención que actúa cuando detecta que un interno está utilizando sus redes sociales, como por ejemplo, transmisiones de TikTok o Instagram. En ese caso, también se secuestra el celular.

En caso de que una investigación determine que presos usan el celular para estafas o robos, se realiza un allanamiento con orden judicial y el secuestro de los equipos.

Fuente: Clarín