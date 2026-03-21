Ultimas encuestas: la oposición no capitaliza la caída de Milei y los libertarios siguen arriba para 2027

Cuando ganó de manera contundente la elección legislativa de 2025, Javier Milei y su círculo cercano sacaron a relucir los supuestos logros del Gobierno que habían sostenido semejante triunfo . Pero quizás el análisis se quedó corto de un lado: buena parte de esa victoria se sostuvo, en realidad, en el espanto que seguía generando en el electorado la oferta opositora. Y en un punto, sigue ocurriendo.

Según pudo confirmar Clarín luego de analizar 10 encuestas nacionales de marzo, la caída en los números del Gobierno nacional no los capitaliza de manera clara y permanente ningún espacio ni referente opositor. Como si la decepción de la gente permaneciera hoy en una nube. La duda, entonces, se condensa en una pregunta: ¿hacía dónde terminará yendo esa bronca?

Un reciente sondeo que publicó este diario, de la firma QSocial , sintetiza bien la dualidad. Por un lado, muestra cómo el oficialismo baja en algunos guarismos clave, como la aprobación de la gestión, la imagen de Milei y las expectativas económicas, pero por otro lado deja dos datos lapidarios para la oposición. Uno para el presente y otro para el futuro.

"¿Usted aprueba o desaprueba el comportamiento general de la oposición?", pregunta primero. Y el 74% de los 1.645 encuestados por QSocial elige la segunda opción. El resto se reparte en partes iguales 13% aprueba y 13% no sabe.

Luego, indaga hacia adelante, pensando en la próxima elección presidencial: "Más allá de sus preferencias políticas, ¿cree que la oposición está preparada para gobernar en 2027?".

El resultado es tremendo (por lo malo): el 53% contesta que la oposición está "nada preparada" para gobernador y el 21%, "poco preparada". Otra vez, el espectro crítico llega a 74 puntos. Del otro lado, un 10% la ve "preparada", un 6% "muy preparada" y 10% "no sabe".

Respecto al liderazgo opositor, el gobernador Axel Kicillof es el más elegido , con 30%. No parece mal pero tampoco alcanzaría. Debajo viene Cristina Kirchner, con el 19%. Tampoco suma demasiado: la expresidenta hoy está más preocupada por su futuro judicial que por su futuro político.

En otros estudios, esta misma pregunta por el principal líder opositor termina dominada por respuestas como "nadie", "ninguno" o "no sabe".

Respecto al escenario electoral, y como viene contando Clarín ya desde fines de 2025, cuando el Gobierno tocó su pico en los sondeos , todas las encuestas, ya sea de intención de voto por espacio o por candidato, tienen el color violeta arriba. Algunas de ellas, con números que hasta hoy garantizarían incluso un triunfo en primera vuelta. ¿Seguirá así?

Algunos ejemplos: el último estudio de Opinaia le adjudica un 41% a 22% de La Libertad Avanza sobre el peronismo/kirchnerismo. La misma consultor preguntó por un mano a mano entre Milei y Kicillof, y el presidente le sacó 20 puntos: 50% a 30%, con 20% de indecisos.

También el último trabajo de CB Global Dat a, que evaluó pisos y techos electorales, dejó buenas sensaciones para el oficialismo. LLA quedó con un techo de casi 40 puntos, conta 32,5 del peronismo/kirchnerismo.

Este estudio confirrmó también lo que decían otros: el resto de las fuerzas opositoras, como el PRO, Provincias Unidas o el Frente de Izquierda, siguen navegando por el fondo del mar electoral y hoy no aparecen como propuestas competitivas.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín