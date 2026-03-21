Las últimas encuestas muestran una caída en los números del Gobierno: alertas por el empleo y la corrupción

Si el fin de 2025 marcó un pico en los números de Javier Milei y el Gobierno en las encuestas , el arranque del 2026 viene mostrando un cambio de tendencia. Los últimos sondeos nacionales reflejan una caída en general del oficialismo , con algunos alertas particulares, vinculados con el empleo y la corrupción .

Clarín llegó a esta conclusión luego de analizar 10 relevamientos a nivel país que se difundieron en marzo. Son de consultoras de diferente origen, trayectoria y vínculos políticos. Desde las más cercanas al Gobierno , como Opinaia , hasta la más próxima a los Kirchner , como Analogías .

De cada una se tomó un parámetro en particular, como parte de la foto actual. Con matices, estos datos confirman una hipótesis: el Gobierno se sigue sosteniendo en un núcleo duro , en torno a aquel 30% que sacó en las PASO y repitió en la primera vuelta presidencial 2023; y del otro lado, lo enfrenta otro grupo opositor , también muy sólido y más cercano a los 40 puntos .

El comportamiento de la gente/electorado del medio es lo que va moviendo la balanza hacia un polo y hacia el otro, y eso quedó claro, por ejemplo, en el triunfo de Milei en el balotaje contra Sergio Massa .

A favor del Gobierno, ni el creciente descontento ni ese polo opositor acérrimo encuentran hoy un espacio o dirigente que los canalice y aproveche. Eso explica que, aun con los números en baja, La Libertad Avanza como fuerza y Milei como candidato aparezcan como los mejor posicionados para 2027 .

Estas son las 10 encuestas y los 10 cuadros/datos que seleccionó Clarín para graficar el momento actual del Gobierno. Otro alerta para la Rosada: la mayoría de los estudios no llegó a medir el impacto de fuertes polémicas y escándalos que golpean al oficialismo, como los vinculados al caso $Libra y el accionar del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Encuesta 1 / Aprobación del Gobierno:

Se tomó como ejemplo los datos de Trespuntozero , la firma que dirige la analista Shila Vilker . "¿Cómo evalúa la gestión del Gobierno?" , planteó la encuestadora y dio como balance una aprobación de 37,2% y una desaprobación de 59,8% , con 3% de "ns/nc".

Es el peor registro desde que Trespuntozero empezó a medir la serie libertaria, en diciembre 2023. Como el relevamiento se hizo entre el 13 y el 16 del mes, ya puede haber registrado el impacto de las nuevas polémicas en torno al caso $Libra , los viajes de Manuel Adorni y una inflación que no cede .

Es un parámetro del Presidente que suele tener registros parecidos a los de su gestión . No ocurre como con otros políticos, como Daniel Scioli, que tenían buena imagen personal pero mala ponderación como gobernantes. En este caso, se tomaron los datos de Jorge Giacobbe , otro consultor muy conocido, de fuerte perfil anti K, y quizás el más mediático de todos.

Giacobbe le adjudicó a Milei en su último estudio (con entrevistas a fines de febrero), 41,7% de positiva, 6,5% de regular, 49,6% de negativa y 2,1% de no sabe . A favor: con esos números, le alcanzó al Presidente para quedar segundo (debajo de Patricia Bullrich) entre seis dirigentes top. En contra: el balance en el informe anterior había sido favorable para el mandatario.

Encuesta 3 / Puntaje al Gobierno de Milei

Este es un parámetro interesante que trabaja y difunde la consultora cordobesa Explanans . Cada 100 días presenta una evaluación de la gestión libertaria. Hay que calificarla como si fuera un alumno, de 1 a 10. Y luego, además de dar el porcentaje detallado de cada cifra, se informa el promedio.

Ese puntaje final, en la evaluación por los 800 días, dio 4,8 puntos, cuando en diciembre, a los 700, había dado 5,4.

Cuando se ven los números repartidos con cada puntuación, sobresale lo peor: casi el 43% califica los 800 días de Milei con un 1 (uno) . El porcentaje, de alguna manera, coincide con ese núcleo duro de votantes opositores que se mencionó en el comienzo de la nota.

Encuesta 4 / Situación económica actual

Este es uno de los puntos que en general peor le da al Gobierno. Y no lo logra revertir. El reprobado aparece cuando se le pregunta a la gente sobre el presente: ¿Cómo evalúa la situación económica actual? La gran mayoría dice "mal", "peor que el año pasado". Así lo reflejó en su último estudio Opinaia , una firma cercana a la Rosada.

Apenas el 18% evaluó la situación actual como positiva , el 32% la vio regular y el 50% negativa. Es un tema que el Gobierno, cuando asumió y metió un ajuste furibundo, sabía que le iba a pegar. Pero a esta altura de la gestión (más de dos años), esperaban empezar a revertirlo. No está ocurriendo.

Encuesta 5 / Expectativas económicas

Como ya explicó varias veces Clarín , es "la" bala de plata de la gestión de Milei. Ya desde la campaña, el de los libertarios es un proceso que se sostiene en la esperanza. Estamos mal pero vamos bien . Y aquí también suenan algunos alertas.

Si bien todavía es un parámetro que suele dar mejor que cuando se pregunta por el presente, la idea de un futuro próspero muestra cierto desgaste . Lógico: tras haber bajado a 1,5% la inflación en mayo de 2025, el Gobierno viene de informar una suba sostenida de los precios durante 9 meses. Difícil que con esta seguidilla no se resientan las expectativas .

En la última evolución que difundieron D'Alessio IROL - Berensztein , dos consultoras que trabajan juntas hace años, cuando preguntaron cómo cree que estará la situación económica dentro de un año, los optimistas bajaron de 45% a 42% y los pesimistas subieron de 52% a 55% .

Otro punto clave para analizar el proceso libertario. Milei llegó al gobierno empujado por una enorme desilusión de un sector de la población con el kirchnerismo. Eso lo ayudó a blandir "la herencia" cada vez que pudo. Y las encuestas lo acompañaron, como muchas veces también destacó este diario.

Aunque ya habían pasado dos años de gestión, la mayoría seguía culpando a la gestión de Alberto y Cristina por las penurias económicas actuales. Pero en marzo, Pulso Research , una de las firmas que mide este ítem, marcó un cambio de tendencia . Por primera vez, el Gobierno actual aparece como el principal responsable : 46,9% contra 41,9% de la última administración K.

Encuesta 7 / Principales preocupaciones

Este es un parámetro que suelen medir todas las consultoras, pero que no siempre se puede comparar . Algunas obligan a elegir una sola opción y otras permiten hasta tres; o las variantes de respuestas no son las mismas. Sin embargo, hay tendencias que van apareciendo. En el caso de Milei, lo más notorio fue cómo la preocupación por la inflación bajó del primer lugar al cuarto o quinto .

Pero esto no quiere decir que hayan desaparecido los problemas económicos. ¿Qué ocurre ahora? Que en lugar de la suba de precios, se ven muy votadas opciones de preocupaciones como "no llego a fin de mes", la "pobreza" o el "desempleo" . Hay un debate que ya está disparado y el propio Presidente busca llevar calma en sus discursos. ¿De qué va a trabajar la gente con este modelo?

En la encuesta de Radar , que Clarín eligió para este tema, marcan el crecimiento del ítem "desocupación" como problema . Queda segundo, con el 21,4% , debajo de "corrupción" (34,9%) , un problema que también crece desde el año pasado ($Libra + Andis) e incomoda en el Gobierno.

Justamente respecto al empleo, la consultora RDT presentó en su último estudio varias preguntas sobre el tema. Y allí salta la preocupación de la gente por la situación del trabajo. "¿Cuál de estas situaciones se parece más a tu realidad laboral?" , preguntó la firma, con estos resultados:

- Tengo trabajo con ingresos suficientes y estabilidad : 7,3%.

- Tengo trabajo pero los ingresos no alcanzan: 29%.

- Tengo trabajo, pero es inestable / A veces no tengo: 13,9%.

- No estoy buscando trabajo (jubilado, estudiante...): 21,8%.

Respecto al otro punto mencionado dentro de los principales problemas del país, la corrupción, que dominó estos rankings durante el kirchnerismo , justamente la consultora más cercana a los Kirchner se metió con el tema.

Preguntó de manera básica: "¿Cree usted que hay corrupción en el Gobierno de Milei?" . Y el balance fue negativo para el oficialismo. Un 56,6% contestó entre "mucha" y "bastante" , contra un 34,7% que optó por "poco" o "nada".

Encuesta 10 / Recompensa del esfuerzo

Este último punto también resulta clave y es distintivo de este gobierno, desde que arrancó. A partir del ajuste que aplicó, las consultoras empezaron a hacer un par de preguntas cantadas. ¿Hasta cuándo aguanta la gente? ¿Vale la pena hacer el esfuerzo?

Este último planteo aparece en el estudio más reciente de QSocial . "¿Cree usted que el esfuerzo económico que está haciendo la sociedad, valdrá la pena a futuro?" , preguntaron. Y la sociedad volvió dividirse, números redondos, en 40/60 .

Por un lado, el núcleo de apoyo a estas políticas respondió: "Muy de acuerdo" con el esfuerzo se manifestó el 28% y "de acuerdo" el 12% ; total a favor de Milei 40%. Mientras 40% dijo "nada de acuerdo" y 16% , "poco de acuerdo" ; total en contra, 56%. Completó 2% de "ns/nc".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín