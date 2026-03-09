Turistas francesas asesinadas: a 15 años, vuelve a declarar en Salta el padre de una de ellas

A quince años del brutal asesinato de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en la provincia de Salta, la Justicia argentina volvió a poner el caso en movimiento. Este lunes, en el marco de la reapertura de la investigación impulsada por una Unidad Fiscal Especializada, volverá a declarar Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, quien viajó especialmente desde Francia con el objetivo de aportar nuevos elementos para esclarecer el crimen.

La declaración testimonial de Bouvier se realizará ante los fiscales María Luján Sodero Calvet , Pablo Rodrigo Paz , Gabriel González y Daniel Espilocín , integrantes del equipo que desde febrero de 2025 trabaja en reimpulsar la investigación del doble femicidio ocurrido en julio de 2011, indicaron fuentes del caso a Infobae .

Por el hecho, la Justicia salteña había condenado a prisión perpetua al baqueano Clemente Vera , quien fue liberado 10 años después , tras la anulación de su condena.

La audiencia podría extenderse durante dos jornadas debido a la cantidad de información y documentación que el padre de Cassandre pretende presentar.

El 1 de marzo de este año, el Ministerio Público Fiscal comunicó que gestiona el traslado a Francia de fiscales y especialistas en biología molecular por la investigación.

El exhorto internacional fue solicitado por la Unidad Fiscal el 5 de febrero de 2026 y autorizado y librado el 9 de febrero del mismo año por el Juzgado de Garantías 1 de la ciudad de Salta, a cargo de la jueza Ada Zunino. A través de la Cancillería de la Nación, fue remitido ese mismo mes a las autoridades judiciales de Francia, encontrándose a la espera de la correspondiente respuesta formal.

El objetivo del viaje será revisar las pericias realizadas en Francia y contrastarlas con los análisis efectuados en Argentina. Entre las diferencias detectadas figuran discrepancias en los estudios genéticos y en las estimaciones sobre la data de la muerte de las víctimas.

Los investigadores también buscan inspeccionar el laboratorio donde se realizaron los estudios originales y conocer en detalle las técnicas utilizadas en su momento. Además, no se descarta realizar nuevas pruebas genéticas si las muestras biológicas aún se conservan y los avances tecnológicos lo permiten.

Otra de las medidas solicitadas es la declaración de expertos que participaron en los análisis y de familiares de las víctimas. Asimismo, la Unidad Fiscal pidió la remisión de la copia completa del expediente judicial abierto en Francia, con el fin de verificar si contiene información que nunca fue considerada en la investigación argentina.

Uno de los puntos centrales que motivaron la reapertura del expediente tiene que ver con las pericias genéticas realizadas en Francia . De acuerdo con Bouvier, forenses franceses lograron recuperar tres perfiles de ADN que hasta ahora no fueron identificados y que, según denunció, nunca se incorporaron formalmente al expediente judicial tramitado en Salta.

La expectativa de la familia es que esos análisis puedan ayudar a identificar a otros posibles responsables del crimen. “Persigo con tenacidad y constancia el objetivo de ayudar a encontrar a los perpetradores y a quienes los ayudaron a evadir la justicia”, expresó el padre de Cassandre, quien también remarcó que continúa con esta lucha pese a su delicado estado de salud. “Voy a cumplir 78 años, tengo diversas afecciones, pero resist o”, sostuvo ante medios franceses.

Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ambas estudiantes de la Universidad de La Sorbona, habían llegado a Argentina en 2011 para realizar un viaje turístico por el norte del país. El 29 de julio de ese año sus cuerpos fueron hallados en la Quebrada de San Lorenzo, en las afueras de la ciudad de Salta.

Las autopsias revelaron que las jóvenes habían sido brutalmente golpeadas, violadas y finalmente asesinadas con disparos de arma de fuego. El caso generó una fuerte conmoción tanto en Argentina como en Francia y derivó en una extensa investigación judicial que, con el paso de los años, fue cuestionada por las familias de las víctimas.

Para Jean-Michel Bouvier, la causa estuvo marcada desde el inicio por graves irregularidades. En declaraciones al medio francés, el padre de Cassandre sostuvo que durante años se enfrentó a lo que calificó como “una farsa policial y judicial”.

“Reconocen que la investigación inicial fue, por decirlo con educación, deficiente”, afirmó. Según explicó, las familias impulsaron acciones judiciales tanto en Argentina como en Francia para que el caso volviera a investigarse en profundidad.

La presencia de Jean-Michel Bouvier en Salta coincidió con diversas actividades de memoria y reclamo de justicia. En el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizó un acto conmemorativo en el mirador de San Lorenzo , donde se levanta un monumento dedicado a las jóvenes francesas, obra del escultor salteño Alfredo Garzón.

Debido a problemas de salud, Bouvier no pudo asistir personalmente al homenaje. En su lugar, tomó la palabra el cónsul general de Francia en Argentina, Jean-Christophe Fleury, quien transmitió un mensaje del padre de Cassandre y destacó la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas.

Del acto participaron autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Gobierno de Salta, Ignacio Jarsún; la subsecretaria de Justicia, Agustina Rízzoli; y la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Julieta Valencia, quienes reafirmaron el compromiso institucional con el esclarecimiento del caso.

Además, organizaciones feministas, sociales y sindicales convocaron para este lunes por la tarde a una movilización en la Plaza 9 de Julio de la capital salteña. La marcha busca visibilizar reclamos vinculados a la violencia de género y exigir justicia por crímenes que permanecen impunes. Según fuentes cercanas a la familia, Jean-Michel Bouvier tenía previsto sumarse a la convocatoria junto a otros familiares de víctimas.

