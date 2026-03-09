MAR DEL PLATA: Asaltaron a un chofer de Uber, lo encerraron en el baúl del auto e intentaron prenderlo fuego

Un chofer del Uber que fue asaltado por dos delincuentes salvó su vida de milagro cuando fue rescatado del baúl del auto que intentaban prender fuego. Dos hombres fueron detenidos y otros dos lograron escapar.





Fuentes policiales informaron que la víctima fue rescatada hoy cerca de las cuatro de la mañana cuando, personal de la comisaría sexta observó que en inmediaciones de Pigüé y Beruti había un auto con el capot levantado y cuatro personas a su alrededor. Al ver a la policía, dos hombres escaparon y otros dos se quedaron en el lugar.





Al revisar el auto pudieron constatar que del Chevrolet Prisma salía humo y que habían encendido un trapo para provocar un incendio. Al mismo tiempo, los policías escucharon un pedido e auxilio desesperado que salía del baúl. Tras quitar el asiento trasero rescataron a un hombre de 41 años que dijo ser chofer de una aplicación y que en Río Negro al 7900 había levantado un viaje de dos pasajeros. Pero a los pocos minutos los hombres lo amenazaron con un cuchillo y lo obligaron a pasarse al asiento trasero donde le taparon el rostro para luego meterlo en el baúl. Además le robaron el celular.





Los delincuentes pararon en el lugar mencionado, y según el relato de la víctima, otras personas se acercaron para empujar el auto y prenderlo fuego. Cuando llegó la policía detuvieron a dos personas de 20 y 27 años que manifestaron que habían llegado al lugar para apagar el fuego, pero su relato se contradice con los dichos del chofer.





Los policías lograron recuperar el celular de la víctima y tras comunicarse con el fiscal Carlos Russo, los dos hombres fueron apresados de robo agravado en poblado y en banda. En el lugar trabajó personal de Policía Científica realizando las pericias correspondientes y los aprehendidos fueron trasladados a la Unidad Penal N.º 44.