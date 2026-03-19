TRX420. El primer cuatriciclo de producción nacional, pensado especialmente para el trabajo rural

La presencia de Honda Motor de Argentina en Expoagro 2026 volvió a estar marcada por las novedades y el despliegue de su ecosistema de soluciones para el trabajo, la movilidad y la recreación. En ese marco, la compañía eligió la muestra para presentar el TRX420FM , el primer cuatriciclo de producción nacional desarrollado especialmente para responder a las exigencias del trabajo rural.

Diseñado para desempeñarse en condiciones de uso intensivo, el modelo combina robustez estructural, confiabilidad mecánica y facilidad de operación , tres atributos clave para quienes necesitan herramientas versátiles en el día a día del campo.

“El modelo que estamos presentando combina diseño robusto, durabilidad y máxima eficiencia operativa. Su mecánica probada, la facilidad de uso y mantenimiento, y su comportamiento estable lo convierten en una solución ideal para usuarios que priorizan productividad, bajo costo operativo y desempeño constante en distintas condiciones de terreno”, explicó Alejandro Módica, gerente de Ventas de Motos de Honda Motor de Argentina.

La marca también llevó a la muestra su reconocida familia XR , compuesta por los modelos XR300L Tornado, XR150L y XR190L , motocicletas que se consolidaron como referentes del segmento on/off por su confiabilidad, durabilidad y capacidad de adaptación tanto al uso urbano como a las tareas rurales.

Estos modelos son ampliamente elegidos por productores y trabajadores del campo por su resistencia, bajo costo de mantenimiento y versatilidad , cualidades que les permiten desempeñarse con solvencia en caminos rurales, trayectos urbanos y tareas cotidianas dentro de los establecimientos productivos.

La participación en Expoagro también fue el escenario para anunciar un acuerdo estratégico con John Deere , que permitirá ampliar la comercialización y distribución de los productos de fuerza de Honda a través de una red de más de 100 puntos de venta en todo el país .

A partir de esta alianza, el portfolio de la marca japonesa podrá llegar a una de las redes comerciales con mayor presencia en el interior productivo, acercando equipamiento confiable y eficiente a productores, contratistas y usuarios que requieren herramientas para el trabajo diario.

Dentro de esta división se destacan motobombas, motores estacionarios, generadores, cortadoras de césped, motoguadañas, mochilas fumigadoras y sopladores , equipos diseñados para responder a diferentes necesidades del sector agropecuario y de mantenimiento.

En ese conjunto sobresale además la línea de productos a batería , alineada con el objetivo global de Honda de alcanzar la neutralidad de carbono hacia 2050 . Entre ellos se encuentran el cargador CV3660XY, la batería DP3650XY, el soplador HHB36YXB, la motosierra HHC36YXB, el cortacerco HHH36YXB y la cortadora HHT36YXB, que ofrecen eficiencia operativa, menor nivel de ruido y reducción de emisiones sin resignar desempeño.

Por su parte, la división Honda Marine exhibió su portfolio completo de motores fuera de borda, incluyendo los nuevos diseños de la línea V6 , que incorporan mejoras en eficiencia, diseño y robustez para aplicaciones de alto rendimiento.

Entre los modelos destacados también se encuentran los BF30 y BF100 , opciones muy valoradas en los segmentos vinculados al turismo náutico, la pesca deportiva y el uso recreativo.

La propuesta de la compañía en Expoagro se completó con su división de automóviles. Allí se exhibió el WR-V , uno de los lanzamientos más recientes de la marca en el país, que se posiciona como el modelo de entrada de su line-up.

Este SUV compacto combina diseño renovado, mayor espacio interior y versatilidad para el uso diario. Junto a él también se presentó la New CR-V , uno de los modelos globales más reconocidos de Honda.

Con su participación en Expoagro 2026, Honda Motor de Argentina volvió a mostrar la amplitud de su portfolio y su apuesta por el desarrollo productivo local, integrando producción nacional, innovación tecnológica y soluciones pensadas para acompañar la evolución del sector agroindustrial.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

Fuente: La Nación