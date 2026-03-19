MADARIAGA: una nueva plaza llevará el nombre de Celestino Deluchi, pionero de la construcción local

MADARIAGA

La ciudad de General Juan Madariaga sumará un nuevo espacio público con un fuerte valor histórico: una plazoleta ubicada en la intersección de Venezuela y Alem será inaugurada oficialmente y llevará el nombre de Celestino Deluchi, uno de los primeros constructores del distrito.





El acto se realizará este viernes 20 a las 18:30, en un homenaje que busca reconocer a quienes fueron protagonistas en los orígenes de la ciudad y dejaron una huella en su desarrollo urbano.





La imposición del nombre fue establecida mediante ordenanza del Honorable Concejo Deliberante, que dispuso denominar a ese espacio como “Celestino Amaro Deluchi” .





¿Quién fue Celestino Deluchi?





Celestino Deluchi fue una figura clave en los primeros años del entonces Pueblo y Colonia del Divisadero. Su llegada se dio a comienzos del siglo XX, convocado por el fundador del pueblo, Benjamín Zubiaurre, con el objetivo de impulsar la construcción de viviendas y la producción de materiales.





En ese contexto, Deluchi instaló uno de los primeros hornos de ladrillos de la zona y comenzó a desarrollar una intensa actividad en la construcción, junto a sus hermanos. Su trabajo fue fundamental para que las primeras casas del pueblo fueran edificadas con materiales duraderos, en línea con la idea de crecimiento planificado que impulsaba Zubiaurre.





De hecho, gran parte de las primeras viviendas de material de la ciudad fueron levantadas por Deluchi, junto a otros constructores como Luis Gualla y Ricardo Cuevas.





A lo largo de su vida, no solo se dedicó a la construcción, sino que también formó a sus hijos en el oficio, generando una tradición familiar que se mantiene hasta la actualidad. Su legado se refleja en innumerables casas tanto en el casco urbano como en el ámbito rural.





Además, introdujo estilos arquitectónicos que marcaron identidad en Madariaga, combinando influencias anglonormandas e italianizantes en varias de sus obras.





Un reconocimiento a la historia local





La creación de esta plazoleta y la imposición de su nombre no solo apuntan a poner en valor un espacio público, sino también a mantener viva la memoria de quienes contribuyeron al crecimiento de la ciudad.





El homenaje a Celestino Deluchi reconoce su rol como pionero en la construcción y como uno de los hombres que ayudaron a dar forma a la identidad arquitectónica de General Juan Madariaga, en una etapa clave de su historia.