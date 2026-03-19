Apareció Esmeralda: las primeras imágenes tras el hallazgo de la nena en Cosquín

Esmeralda, la nena de dos años que era buscada desde ayer en Cosquín, fue encontrada esta mañana por la policía de Córdoba cerca de su casa .

Tras el hallazgo, trascendieron las primeras imágenes de la niña con las autoridades. La Policía de Córdoba publicó dos fotos de la menor, que se encuentra en buen estado de salud.

Por otra parte, un video muestra el abrazo de Esmeralda con la fiscal Silvana Pen y siendo asistida por los efectivos, contenida e hidratada.

De acuerdo con lo que confirmaron a LA NACION, la niña de dos años apareció en un descampado cerca del río de Cosquín y ya se reunió con sus padres.

Según pudo saber este diario, la fiscalía confirmó que la nena está en buen estado de salud, aunque con algún tipo de lesión en su rostro . Ahora, será motivo de investigación cómo fue que Esmeralda llegó hasta ese lugar, a unos 800 metros de donde vive. Las fuentes indicaron que ese predio ya había sido rastrillado con anterioridad.

APARECIÓ ESMERALDA Luego de un intenso rastrillaje encabezado por @QuinterosJP , la @PoliciaCbaOf , autoridades y efectivos policiales, fue hallada con vida Esmeralda Pereyra López, quien se encontraba desaparecida desde ayer en Cosquín. pic.twitter.com/sIZrtHeqxR

Aunque la investigación aún está en etapa inicial, fuentes policiales consultadas por este diario, y que participaron de la pesquisa, indicaron que existe la presunción de que “alguien se la llevó” .

Los familiares habían denunciado la ausencia por la tarde de este miércoles, en momentos en que su madre estaba preparando el almuerzo en la casa. Se activó la Alerta Sofía , dispositivo que puso en guardia a todas las fuerzas intervinientes y por el que se dispuso el rastrillaje por la zona que, incluso, se extendió durante la noche.

La menor, que vestía un body color gris, fue vista por última vez alrededor de las 14.30 de ayer, en su vivienda en el barrio San José Obrero.

En las últimas horas, los medios locales se hicieron eco de los rumores de vecinos de la zona que hablan de que, hasta ese mismo miércoles, estaba instalado en los alrededores el circo Pompín, en el predio Encanto Cosquín en la avenida Costanera, que se retiró en la tarde de ese mismo día.

Trabajaron para dar con la menor, entre otros, dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cosquín, Valle Hermoso, Santa María de Punilla, La Falda y Tanti. La búsqueda se llevó a cabo con rastrillajes terrestres, apoyo de unidades caninas y el uso de drones. Los rastrillajes fueron fiscalizados por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y supervisados por el jefe de Policía, el comisario Marcelo Marín.

Fuente: La Nación