Hallazgo de Esmeralda: cómo es la zona rural y a la vera del río donde encontraron a la niña de dos años que desapareció en Cosquín

La intensa búsqueda de Esmeralda Pereyra López , la niña de 2 años que desapareció el miércoles por la tarde de su casa en Cosquín, Córdoba , culminó con éxito. La menor fue encontrada con vida, poco antes del mediodía, en un terreno descampado cercano al río Cosquín.

En ese sentido, el fiscal general de Córdoba informó que Esmeralda fue llevada a un hospital para ser sometida a una revisión, aunque a primera vista, pese a un corte en la cara, se encontraba bien .

Previamente al hallazgo, en un informe de LN+ , se brindaron detalles de la zona donde había sido vista por última vez.

De acuerdo al amplio operativo que se desplegó en las inmediaciones, su vivienda está ubicada en el barrio San José Obrero . Se trata de una zona rural, rodeada por terrenos descampados con gran vegetación .

Tras conocerse la desaparición de la niña, el Ministerio de Seguridad de la provincia activó la Alerta Sofía a fines de coordinar la inmediata búsqueda y localización de la niña . En ese sentido, se autorizó la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales.

La Justicia y la Policía de Córdoba ordenó el despliegue de un amplio operativo en la vivienda donde reside Esmeralda con su familia . Allí, definieron el denominado “punto cero”, desde donde partió la búsqueda .

Trabajaron para dar con la menor, entre otros, varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cosquín, Valle Hermoso, Santa María de Punilla, La Falda y Tanti. La búsqueda se llevó a cabo con rastrillajes terrestres , apoyo de unidades caninas y el uso de drones .

Antes del hallazgo, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , se había pronunciado por el caso a través de su cuenta en X . “No vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está Esmeralda” , había publicado.

Además, ya se pusieron a disposición todas las cámaras de la zona. “No se descarta ninguna hipótesis” , había anticipado en ese sentido.

No vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está Esmeralda. Desde el primer momento estamos trabajando junto al @MinSeguridad_Ar al MPF de Córdoba, a las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba, al Ejército Argentino y Policía Federal. Cualquier dato puede ser… pic.twitter.com/dbIjyzcsqa

De acuerdo a lo que denunciaron los familiares, notaron la ausencia de la menor cuando la madre estaba preparando el almuerzo en la casa.

En ese marco, según indicó la tía de la nena, a las 18 horas se inició un operativo de búsqueda mediante la Alerta Sofía que se mantuvo durante la noche con rastrillajes. “Pienso que se la llevaron. Es muy chiquita. No se va sola” , dijo.

Tania López, la mamá de Esmeralda, expresó: “Fue en un segundo, un descuido de un segundo. Soy una mamá muy responsable con mis hijos, yo los cuido como a nadie” . Y sumó, en diálogo con TN : “Estaba dentro de la casa por servirle la comida para que se sentaran a comer, la busqué y no la encontré . Salí y no la vi por ningún lado”, detalló la mujer de 24 años.

Para Tania, la niña no se fue sola de la casa: “Mi hija, de la puerta para afuera, no se va. Y no se va con ningún desconocido” .

Fuente: La Nación