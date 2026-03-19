Alerta Sofía en Córdoba: encontraron a Esmeralda Pereyra López, la niña de 2 años que había desaparecido en Cosquín

Un amplio e intenso operativo de búsqueda se desplegó este miércoles por la tarde en la ciudad cordobesa de Cosquín para encontrar a Esmeralda Pereyra López , una niña de 2 años cuyo paradero se desconocía. Este jueves antes del mediodía, la menor fue encontrada con vida. De acuerdo con lo que confirmaron a LA NACION, apareció en un descampado cerca del río de Cosquín y ya se reunió con sus padres. Hay una persona detenida que sería cercana a la familia de la víctima.

En las primeras imágenes que difundió la Policía de Córdoba, se ve a la niña abrazada a la fiscal Silvana Pen y siendo asistida por los efectivos, contenida e hidratada. Según pudo saber este diario, la fiscalía confirmó que la nena está en buen estado de salud, aunque con un corte en la cara, casi sobre el entrecejo hacia la ceja izquierda . Ahora, será motivo de investigación cómo fue que Esmeralda llegó hasta ese lugar, a unos 800 metros de donde vive. Las fuentes indicaron que ese predio ya había sido rastrillado con anterioridad.

Aunque la investigación aún está en etapa inicial, fuentes policiales consultadas por este diario, y que participaron de la pesquisa, indicaron que existe la presunción de que “alguien se la llevó” .

Los familiares habían denunciado la ausencia por la tarde de este miércoles, en momentos en que su madre estaba preparando el almuerzo en la casa. Se activó la Alerta Sofía , dispositivo que puso en guardia a todas las fuerzas intervinientes y por el que se dispuso el rastrillaje por la zona que, incluso, se extendió durante la noche. Un circo que estaba instalado a 150 metros de la casa de la víctima , y que ya se retiró del lugar, quedó en medio de las sospechas .

Acabo de hablar con el Ministro de Seguridad de Córdoba, @QuinterosJP , quien me comunicó el hallazgo de Esmeralda. Ya está a salvo y con su familia. La rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades permitió avanzar con…

La Fiscalía de Instrucción N.º 2 de turno de esa localidad, a cargo de Pen, solicitó entonces a la comunidad cualquier tipo de información para dar con la menor, que vestía un body color gris la última vez que fue vista , alrededor de las 14.30 de ayer, en su vivienda en el barrio San José Obrero, según pudo saber LA NACION .

“Pienso que se la llevaron. Es muy chiquita. No se va sola”, había indicado temprano la tía de la niña, Valeria, a LN+ . La mujer contó que la búsqueda policial de Esmeralda se inició alrededor de las 18.

“Fue en un segundo, un descuido de un segundo. Soy una mamá muy responsable con mis hijos, yo los cuido como a nadie” , dijo por su parte Tania López, la madre de la niña, en diálogo con TN . “Estaba dentro de la casa por servirle la comida para que se sentaran a comer, la busqué y no la encontré. Salí y no la vi por ningún lado”, detalló la mujer de 24 años sobre el momento en que se dio cuenta de que Esmeralda no estaba.

🚨 BÚSQUEDA DE UNA MENOR EN COSQUÍN 🔹 Se lleva a cabo un amplio operativo para dar con el paradero de Esmeralda Pereyra López, desaparecida desde el 18/03/2026 en la ciudad de Cosquín. 📌 Durante toda la noche y en estos momentos, trabajan en el lugar el ministro @QuinterosJP ,… pic.twitter.com/LwH6GmFON7

Después relató que minutos antes la niña había estado jugando con su hermano de 6 años en la habitación de la abuela. “No presté atención a que la puerta del patio estaba abierta” , siguió y detalló que ese acceso de la vivienda da hacia el exterior .

Tania estaba convencida de que la niña no se fue sola de la casa: “Mi hija de la puerta para afuera no se va. Y no se va con ningún desconocido” . La mujer remarcó que al momento de la desaparición “ella estaba sin pañales y descalza”.

En las últimas horas, los medios locales se hicieron eco de los rumores de vecinos de la zona que hablan de que, hasta ese mismo miércoles, estaba instalado en los alrededores el circo Pompín, en el predio Encanto Cosquín en la avenida Costanera, que se retiró en la tarde de ese mismo día.

Trabajaron para dar con la menor, entre otros, dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cosquín, Valle Hermoso, Santa María de Punilla, La Falda y Tanti. La búsqueda se llevó a cabo con rastrillajes terrestres, apoyo de unidades caninas y el uso de drones. Los rastrillajes fueron fiscalizados por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y supervisados por el jefe de Policía, el comisario Marcelo Marín.

Una publicación compartida por Circe Entertainment Group (@circeproducciones)

“No vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está Esmeralda”, dijo este jueves, a primera hora, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , en su cuenta de X. El funcionario indicó luego, en declaraciones a TN , que se dispusieron controles en todas las rutas donde “se revisa vehículo por vehículo” —en el caso de que la menor haya sido secuestrada en un rodado— y que en las últimas horas la fiscalía tomó declaración a todos los familiares de Esmeralda e incluso a vecinos . “La requisa al circo dio negativa” , sumó el funcionario cordobés.

Además, el ministro de Seguridad cordobés dijo que se pusieron a disposición las tres cámaras que se encontraron en la zona. “No se descarta ninguna hipótesis” , agregó el funcionario provincial. Como una de las primeras medidas, la Justicia ordenó secuestrar y peritar los celulares de los familiares de la niña desaparecida .

No vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está Esmeralda. Desde el primer momento estamos trabajando junto al @MinSeguridad_Ar al MPF de Córdoba, a las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba, al Ejército Argentino y Policía Federal. Cualquier dato puede ser… pic.twitter.com/dbIjyzcsqa

Raúl Cardinali, el intendente de Cosquín , se hizo presente en el lugar y, al ser consultado sobre el circo sospechado de haber tenido alguna participación en la desaparición de Esmeralda , el funcionario local dijo que tenía la habilitación, pero que no volvieron a comunicarse con sus dueños tras la noticia de la búsqueda de la menor de edad .

El jefe comunal reconoció que, si bien hay varios terrenos baldíos en la zona, los mismos tienen dueños y que de la limpieza de cada uno de ellos debe ocuparse cada propietario.

Alerta Sofía es un sistema de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “alto riesgo inminente”. En el protocolo también interviene la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Especialmente, implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales.

Fuente: La Nación