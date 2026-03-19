Llevar lentejas envueltas en papel aluminio: para qué sirve y por qué algunos lo recomiendan

Dentro de las prácticas del Feng Shui , se sostiene que ciertos objetos pueden influir en la energía personal , especialmente aquellos que se llevan encima todos los días. En ese marco, las lentejas aparecen como un símbolo recurrente de abundancia, ligado a distintas tradiciones culturales.

Este alimento, asociado históricamente con la prosperidad y el crecimiento, es utilizado en pequeños rituales que buscan mejorar la relación con el dinero y atraer estabilidad económica.

Las lentejas están vinculadas simbólicamente con la abundancia por su forma y cantidad , lo que en muchas culturas representa multiplicación y crecimiento .

En el Feng Shui, se cree que este tipo de elementos naturales pueden ayudar a reforzar ciertas intenciones, siempre que se utilicen de manera consciente y en un contexto de orden y equilibrio personal.

Quienes siguen estas prácticas suelen envolver unas pocas lentejas en papel aluminio y guardarlas en la billetera o cartera. Según estas creencias, este gesto puede tener distintos significados:

El papel aluminio, en este caso, se utiliza como una forma de “proteger” ese símbolo, manteniéndolo aislado y preservando su carga energética.

Dentro del Feng Shui, estos pequeños rituales suelen realizarse en momentos puntuales, como:

También se destaca la importancia de mantener la billetera ordenada y en buen estado, ya que el desorden se asocia con un flujo negativo de energía

Si bien muchas personas adoptan este tipo de prácticas por tradición o creencia, se trata de un recurso simbólico. Su efecto está ligado a la intención personal más que a un resultado concreto.

Quienes siguen estas prácticas recomiendan renovar las lentejas cada cierto tiempo, especialmente al inicio de un nuevo ciclo, como el comienzo del mes o cuando se percibe un estancamiento económico . La idea es “activar” nuevamente la intención y evitar que el objeto pierda su carga simbólica.

Además de las lentejas, el Feng Shui suele incorporar otros elementos asociados a la prosperidad. Entre los más comunes se encuentran:

Fuente: TN