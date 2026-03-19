Apareció sana y salva a Esmeralda, la nena de 2 años que era buscada intensamente

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Esmeralda Pereyra López, la niña de 2 años que se encontraba desaparecida en la ciudad de Cosquín, fue hallada sana y salva en un descampado de La Falda.





El hallazgo se produjo tras un amplio operativo de búsqueda que se había desplegado luego de su desaparición, ocurrida durante la jornada del miércoles.





La noticia llevó alivio a la familia y a toda la comunidad, que seguía con preocupación el caso y colaboraba con la difusión para dar con su paradero.





Por el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada, mientras continúan las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.