Científicos descubrieron 46.000.000 de toneladas de una energía limpia a 3000 metros bajo tierra

Un hallazgo en el este de Francia puso en el centro de la escena a una fuente de energía poco explorada: el hidrógeno natural , también conocido como hidrógeno blanco.

El descubrimiento se produjo en la región de Lorena , donde investigadores detectaron concentraciones relevantes de este gas en el subsuelo de una antigua zona minera, especialmente en el pozo de Folschviller .

El hallazgo no fue parte de una búsqueda específica de hidrógeno. Las mediciones se realizaron en el marco de un proyecto que analizaba gases en formaciones carboníferas .

Durante esos estudios, los investigadores detectaron hidrógeno disuelto a distintas profundidades. A unos 1.093 metros , registraron una concentración cercana al 15%, un dato que despertó el interés científico.

A partir de ahí, comenzaron a realizar simulaciones para estimar el potencial real de la zona.

Según proyecciones iniciales basadas en modelos geológicos, a unos 3.000 metros de profundidad podría haber hasta 46 millones de toneladas de hidrógeno natural .

Sin embargo, los especialistas advierten que este número todavía no es definitivo. Se trata de una estimación que deberá confirmarse con nuevas perforaciones y estudios más precisos.

Por ahora, lo que existe es evidencia concreta de la presencia del gas, pero no una reserva completamente delimitada ni lista para su explotación comercial .

El interés por este recurso radica en que se trata de una fuente de energía que se genera de forma natural bajo tierra , sin necesidad de procesos industriales complejos.

En teoría, esto podría reducir tanto los costos como las emisiones asociadas a su producción , lo que lo convierte en una alternativa fuerte frente a los combustibles fósiles.

Por eso, distintos sectores lo ven como una posible herramienta clave en la transición hacia energías más limpias.

A pesar del entusiasmo, los expertos piden cautela. Todavía no está claro si este tipo de depósitos puede explotarse a gran escala de forma rentable.

Entre los principales desafíos aparecen:

Hasta ahora, uno de los pocos casos de uso real de hidrógeno natural se registró en Malí, donde se utiliza a pequeña escala desde 2012 .

El caso de Lorena despertó el interés global y posicionó al hidrógeno blanco como una alternativa a seguir de cerca. Aun así, los científicos insisten en que se trata de una línea de investigación en desarrollo, más que de una solución inmediata.

Fuente: TN