Qué significa que tu perro te despierte en la madrugada y qué está intentando decirte

Cuando tu perro te despierta en la madrugada, no se trata solo de una interrupción del sueño. En la mayoría de los casos, es una forma directa de comunicación .

Especialistas en comportamiento animal explican que este hábito suele estar vinculado a necesidades concretas , como salir, incomodidad, falta de estímulo o incluso cambios en su entorno. Por eso, entender el contexto y la rutina del animal es clave para interpretar correctamente lo que está pasando.

Según expertos y organizaciones como el American Kennel Club , los perros pueden interrumpir el sueño de sus dueños por distintas razones:

En todos los casos, el objetivo es el mismo: llamar tu atención para resolver algo puntual .

Prestar atención a lo que hace tu perro después de despertarte puede darte pistas claras:

Observar estos detalles permite entender mejor qué está intentando comunicar.

Si este comportamiento aparece de forma repentina o se vuelve muy frecuente, es importante prestarle atención.

Podría estar relacionado con cambios en el entorno (mudanzas, ruidos nuevos), ansiedad o estrés , o dolor o malestar físico .

En estos casos, si la conducta persiste, lo más recomendable es consultar con un veterinario o especialista en comportamiento animal.

Muchos de estos despertares nocturnos se pueden prevenir ajustando la rutina del perro:

Una rutina equilibrada ayuda a que el perro descanse mejor y no necesite despertarte .

Fuente: TN