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Qué significa que tu perro te despierte en la madrugada y qué está intentando decirte

Redacción CNM marzo 19, 2026

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Cuando tu perro te despierta en la madrugada, no se trata solo de una interrupción del sueño. En la mayoría de los casos, es una forma directa de comunicación .

Especialistas en comportamiento animal explican que este hábito suele estar vinculado a necesidades concretas , como salir, incomodidad, falta de estímulo o incluso cambios en su entorno. Por eso, entender el contexto y la rutina del animal es clave para interpretar correctamente lo que está pasando.

Según expertos y organizaciones como el American Kennel Club , los perros pueden interrumpir el sueño de sus dueños por distintas razones:

En todos los casos, el objetivo es el mismo: llamar tu atención para resolver algo puntual .

Prestar atención a lo que hace tu perro después de despertarte puede darte pistas claras:

Observar estos detalles permite entender mejor qué está intentando comunicar.

Si este comportamiento aparece de forma repentina o se vuelve muy frecuente, es importante prestarle atención.

Podría estar relacionado con cambios en el entorno (mudanzas, ruidos nuevos), ansiedad o estrés , o dolor o malestar físico .

En estos casos, si la conducta persiste, lo más recomendable es consultar con un veterinario o especialista en comportamiento animal.

Muchos de estos despertares nocturnos se pueden prevenir ajustando la rutina del perro:

Una rutina equilibrada ayuda a que el perro descanse mejor y no necesite despertarte .

Fuente: TN


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