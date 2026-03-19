Derrumbe en Parque Patricios: se levantó la clausura y la Fiscalía deberá definir si los vecinos pueden volver

Tras 15 días de incertidumbre, los vecinos de Parque Patricios están más cerca de volver a sus departamentos después del derrumbe del estacionamiento que los obligó a evacuar la zona.

La Guardia de Auxilio, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, informó en un comunicado al que accedió TN , el levantamiento de la clausura preventiva en los sectores considerados aptos para la habitabilidad .

A su vez, indicaron que en los espacios que aún no reúnen las condiciones necesarias se mantendrá la restricción. Ahora, queda en manos de la Fiscalía determinar si se habilita el regreso de los vecinos a sus viviendas .

Como medida preventiva, se habían cortado los suministros de luz y gas en el predio. En este sentido, el comunicado reveló que, paralelamente, “se solicitó a las empresas prestatarias a restablecer los servicios esenciales en los inmuebles afectados” .

La Guardia de Auxilio explicó en el escrito que se encuentra en elaboración un operativo de regreso , que será comunicado una vez que la Fiscalía habilite el reingreso.

“Este operativo tiene como objetivo garantizar un retorno ordenado, seguro y coordinado , mediante la articulación de las distintas áreas del Gobierno que han intervenido durante todo el proceso”, detallaron.

Cuando dicho operativo se implemente, los vecinos serán notificados para poder llevar adelante el regreso siguiendo las pautas específicas de las autoridades.

“Al momento del retorno, los vecinos contarán con acompañamiento en territorio por parte de las áreas intervinientes, a fin de evacuar consultas y brindar asistencia directa ”, indicaron.

Por último, señalaron que “se entregará a cada unidad funcional un plano detallado en el que se identificarán con precisión los sectores habilitados y aquellos que continúan bajo clausura ”.

Fuente: TN