Se robó un auto, lo chocó contra una casa en obra y causó un incendio

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Una mujer de 37 años robó un automóvil que estaba estacionado en el macrocentro de la ciudad, lo chocó contra una casa en obra y provocó un incendio.

El hecho este jueves a la madrugada en San Luis y Alvarado, cuando el vehículo marca Peugeot 208 colisionó contra una vivienda en refacciones. Minutos después, se prendió fuego y además de la policía, tuvo que intervenir y trabajar en el lugar una dotación del Cuartel de Bomberos Centro.

Según la reconstrucción del caso que pudo realizar LA CAPITAL a partir de consultar distintas fuentes, la delincuente había hurtado el rodado de la vía pública, en Almirante Brown y San Luis, minutos después de las 6 de la mañana. Posteriormente, y por razones que son materia de investigación, impactó contra la propiedad mencionada y, como consecuencia de ello, se inició el foco ígneo.

Además de los bomberos, se hizo presente allí una cuadrilla de Camuzzi, ya que se había producido una fuga en el medidor del inmueble. Por su parte, personal de la comisaría segunda -con jurisdicción en la zona- detuvo a la acusada, y también a un hombre de 31 años que se presentó en el lugar poco después y comenzó a increpar y a amenazar a los efectivos, por lo que ahora se sospecha que era su acompañante.

Como había sufrida una herida cortante y presentaba sangrado en su rostro, antes de quedar a disposición de la Justicia la acusada mujer fue trasladada en una ambulancia del SAME hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde los médicos le realizaron las curaciones de rigor.

Por lo sucedido, la Fiscalía de Flagrancia inició una causa penal caratulada “Hurto agravado de vehículo dejado en vía pública y resistencia a la autoridad”, en el marco de la cual quedaron aprehendidos los sospechosos. En tanto, se notificó de lo ocurrido a la víctima, un joven de 26 años que era el propietario del vehículo, cuya destrucción fue total.



