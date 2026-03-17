Tres conductores borrachos descubiertos en autopistas: uno no pudo ni soplar y otro dio 2,40 de alcohol en sangre

Tres conductores fueron descubiertos mientras circulaban en estado de ebriedad por las calles y autopistas bonaerenses. Uno de ellos ni siquiera pudo afrontar el test de alcoholemia y otro alcanzó un 2,40% de alcohol en sangre .

Los automovilistas fueron sometidos a la prueba durante una serie de operativos que agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires realizaron en la Autopista La Plata-Buenos Aires y en Hudson. En esa tarea, detectaron a estas tres personas que conducían alcoholizadas.

Uno de los episodios, consigna el sitio web 0221 , ocurrió en la bajada de la Autopista. Allí, un conductor fue sometido al test en cuestión y el resultado fue de 1,50 gramos de alcohol en sangre .

El caso más llamativo se registró en Hudson, donde un hombre al que detuvieron para que hiciera la prueba estaba en tal estado de ebriedad que ni siquiera logró soplar la pipeta para que se hiciera la medición.

En un video que difundió el ministerio que encabeza Martín Marinucci quedó registrado el momento en que un agente le pide que detenga la marcha y que se baje del auto para hacer "la pruebita de alcoholemia". El conductor se baja e inmediatamente pide agua, luego toma el líquido e intenta soplar, aunque sin éxito.

" No, no lo tenés que cortar ", le dice el operador tras el intento fallido. " Viste que no estás soplando y lo cortás ", comenta después de que lo volviera a intentar.

En las tres situaciones, el personal de Seguridad Vial labró las actas de infracción correspondiente. Estos controles impulsados por la dependencia provincial son parte de “operativos preventivos, diarios y simultáneos” que tiene por objetivo "mitigar el consumo de alcohol al volante y reforzar la seguridad vial en rutas y autopistas”.

En un caso similar, la semana pasada los agentes detuvieron también en Hudson a un conductor que circulaba sin licencia de conducir y que marcó 2,73 gramos de alcohol por litro de sangre en la prueba de alcoholemia, una cifra considerada como "extremadamente peligrosa".

La Legislatura bonaerense aprobó EN 2022 el proyecto de ley de Alcohol Cero presentado por el Ejecutivo provincial. La norma modifica el mínimo de alcohol permitido en sangre a la hora de conducir para garantizar la seguridad vial y salvar vidas.

La iniciativa modificó la Ley 13.927 del Código de Tránsito y creó la "tolerancia cero al volante" en vehículos motorizados y se eliminó así el grado permitido de 500 miligramos de alcohol por litro de sangre.

La ley, indica el sitio web de la PBA, "contempla penalidades como retención de la licencia e inhabilitación para manejar, arresto, multas y obligación de concurrir a cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública".

Fuente: Clarín