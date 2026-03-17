Suspenden las clases en la región por alerta naranja de tormentas: qué pasará con los turnos tarde y noche

ZONALES





Las autoridades educativas de la región resolvieron suspender las clases en el turno mañana de este martes 17 de marzo en los distritos de General Madariaga, Pinamar, Villa Gesell y Mar Chiquita, como medida preventiva ante el alerta meteorológico vigente por lluvias y tormentas intensas.





La decisión fue comunicada de manera conjunta por las Jefaturas Distritales de Educación, en coordinación con los Consejos Escolares y áreas de Defensa Civil, ante un escenario climático que presenta riesgos por abundante caída de agua, ráfagas de viento y posible actividad eléctrica.





Según el pronóstico, las condiciones adversas se mantendrán al menos hasta media tarde, con momentos de mayor intensidad durante la mañana. El Servicio Meteorológico mantiene alerta naranja para toda la zona, lo que implica fenómenos potencialmente peligrosos, con capacidad de generar complicaciones en la vía pública y afectar el normal desarrollo de las actividades.





Qué puede pasar con el resto de la jornada





Por el momento, la suspensión alcanza únicamente al turno mañana, mientras que las autoridades evaluarán durante el transcurso del día si se extiende a los turnos tarde y noche, en función de cómo evolucione el clima.





No se descarta que, de persistir las tormentas o ante nuevas alertas, la medida pueda ampliarse para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.





Recomendaciones





Desde los organismos oficiales se solicita a la comunidad evitar circular innecesariamente durante las horas de tormenta, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales de cada municipio.





Se espera que hacia la tarde las condiciones comiencen a mejorar de forma gradual, aunque podrían persistir lluvias aisladas en algunos sectores de la región.