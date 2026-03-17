Harán un test muy sencillo en puestos callejeros para prevenir el segundo cáncer más frecuente

El cáncer de colon representa hoy uno de los principales desafíos oncológicos en la Argentina. Cada año se diagnostican más de 15.000 nuevos casos y se producen cerca de 7.600 muertes por esta causa , según datos oficiales del Ministerio de Salud.

Es el segundo tumor más frecuente en el país tanto en incidencia como en mortalidad. Sin embargo, es uno de los pocos tumores que pueden prevenirse y detectarse de manera temprana.

En la mayoría de los casos se origina a partir de pólipos adenomatosos, lesiones benignas que pueden tardar entre 10 y 15 años en transformarse en un cáncer invasivo. Esa evolución lenta abre una ventana de oportunidad única para intervenir.

Bajo el lema “La prevención del cáncer de colon es tu mejor jugada”, LALCEC, la Fundación GEDyT, la Fundación Enfermeros Protagonistas (FEP), el Ministerio de Salud de la Nación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Merck, con el auspicio institucional de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) y la Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE), impulsan una campaña de prevención.

La iniciativa invita a acercarse a las estaciones saludables del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del 16 al 31 de marzo. En ellas se realizarán charlas virtuales informativas dirigidas a la población general y médicos especialistas responderán preguntas. Se dará información a la población para conocer más acerca del cáncer de colon, sus factores de riesgo , cuáles son sus principales síntomas y cómo prevenirlo.

Aquellos que lo deseen y cumplan con los criterios establecidos tendrán la posibilidad de acceder al test inmunoquímico fecal (QFIT) , que detecta sangre oculta en materia fecal. Para conocer la dirección de aquellas estaciones saludables que participarán de la campaña se puede consultar la página www.hablemosdelcancerdecolon.org.

Carlos Silva, médico oncólogo, Director Médico y Co-Coordinador del Área de Acompañamiento al Paciente de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC), reflexionó: “La gente puede hacer lo que llamamos prevención primaria mediante hábitos saludables que incluyan una dieta adecuada, rica en frutas y verduras, y eso ya disminuye sustancialmente la aparición incluso del cáncer de colon. Y nosotros los médicos, podemos hacer prevención secundaria, ya que mirar el colon por dentro tempranamente permite detectar lesiones muy pequeñas antes de que se transformen en malignas. La mejor jugada es la prevención”.

Luis Caro, presidente de la Fundación GEDyT, dijo que “el cáncer de colon es una enfermedad que, en sus etapas iniciales, suele no dar síntomas . Cuando aparecen señales como sangrado visible, dolor o pérdida de peso, muchas veces ya estamos ante estadios más avanzados. Por eso insistimos en la importancia del chequeo antes de que haya manifestaciones clínicas, ya que afortunadamente hoy disponemos de herramientas simples, seguras y accesibles que pueden cambiar el curso de la enfermedad”, afirmó.

“A diferencia de otro tipo de tumores, estamos frente a un tipo de cáncer que detectado a tiempo tiene un nivel de curación muy alto, sin embargo, es preocupante ver que en nuestro país más del 50% de los diagnósticos se realizan en etapas avanzadas ”, advirtió por su parte Juan Manuel O’Connor, jefe del Departamento de Tumores Gastrointestinales de la Unidad de Oncología Clínica del Instituto Alexander Fleming.

Según datos difundidos en el marco de la campaña, la detección tardía generalmente se traduce en tratamientos más complejos -cirugía mayor, quimioterapia, terapias biológicas-, mayor impacto físico y emocional para el paciente y su familia, y mayores costos para el sistema de salud. En contrapartida, aumentar la tasa de testeo poblacional podría tener un impacto sustancial en la mortalidad.

La implementación amplia y sostenida de programas de tamizaje ha demostrado reducir de manera significativa la mortalidad por esta enfermedad. Las principales herramientas de tamizaje disponibles son el análisis de sangre oculta en materia fecal, también llamado Test Inmunoquímico Fecal Cuantitativo (QFIT por su sigla en inglés) y la videocolonoscopía.

Esta última hoy es un procedimiento seguro, con sedación, ambulatorio y con muy baja tasa de complicaciones. Además, tiene una ventaja clave: permite extirpar pólipos en el mismo momento, lo que equivale a prevenir el cáncer. De acuerdo con los datos recabados en la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, sólo 3 de cada 10 (31,6%) de quienes tienen entre 50 y 75 años se realizaron alguna de estas pruebas, situación que muestra cuánto falta en términos de concientización y recomendación de estos estudios preventivos. Es importante tener en cuenta que 1 de cada 24 personas presentará un cáncer de colon a lo largo de su vida y que el 50% suele ser diagnosticado en forma tardía.

El test inmunoquímico fecal (FIT o QFIT) es una herramienta sencilla. Se realiza en el hogar, no requiere preparación especial ni cambios en la dieta, y detecta pequeñas cantidades de sangre que no son perceptibles a simple vista. Si el resultado es positivo, se recomienda realizar una evaluación médica adicional, que suele incluir estudios como una colonoscopía para confirmar el hallazgo y eventualmente tratar las lesiones.

“Es importante destacar el porqué del screening del cáncer de colon, ya que contamos con la posibilidad de detectar esa ‘semilla’ que llamamos pólipo y extirparlo antes de que se transforme en un fruto que se llama cáncer. Tenemos entre 7 y 10 años de tiempo de crecimiento, y estamos enfocados en interrumpir esa transformación de la semilla en fruto”, graficó Caro.

Y finalizó: “Cada vez que eliminamos un pólipo, estamos ganando una batalla, y esto se hace con estudios relativamente sencillos, que son exámenes que incluso nos permiten detectar el cáncer de colon en estadios tempranos y apelar a la cirugía para su tratamiento”.

Fuente: Clarín