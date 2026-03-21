Tras una investigación encubierta, detuvieron en La Boca a un joven acusado de dos homicidios

Un joven de 20 años con un historial de delitos graves y varios pedidos de captura vigentes fue detenido en las últimas horas en el barrio porteño de La Boca. El operativo estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 4, que logró ubicar al sospechoso tras una investigación que reveló que se ocultaba en la zona con la colaboración de vecinos para evadir a la Justicia.

Según informaron fuentes policiales, el detenido era buscado por dos homicidios y un robo agravado con arma de fuego, todos cometidos cuando era menor de edad. Uno de los hechos más recientes ocurrió el 23 de enero de 2025 en la calle Necochea al 1200, donde el joven pactó un encuentro con dos hombres. Tras una discusión, abrió fuego y mató a uno de ellos , mientras que el otro resultó herido. Luego, se dio a la fuga y permaneció prófugo hasta ahora.

Los investigadores, tras reunir información clave en tareas de campo, montaron una vigilancia encubierta cerca del domicilio donde se escondía el acusado. Finalmente, lograron interceptarlo y detenerlo cuando salió a la vía pública, en la calle Martín Rodríguez al 800.

Según el parte de la Policía de la Ciudad, el joven quedó inmediatamente a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, que ordenó su traslado a una alcaidía de la Policía de la Ciudad. Sobre él pesaba una orden de captura emitida el 13 de septiembre de 2024 por el Juzgado de Menores N°1, a cargo del juez Von Leers.

El historial delictivo del joven incluye múltiples causas abiertas. Además del homicidio de enero de 2025, tenía un pedido de captura del 30 de marzo de 2023 , dispuesto por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°3, con intervención de la jueza Maiorano, en una causa por abuso de arma de fuego.

También era buscado desde el 23 de noviembre de 2022 por un robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, causa que tramita en el Juzgado de Menores N°3, a cargo de la jueza Morana Sanchis.

El joven quedó alojado en una dependencia policial y a disposición de la Justicia, que ahora deberá avanzar con las causas en su contra.

Fuente: TN