Un hombre de 82 años salió a andar en bicicleta, desapareció y ahora lo encontraron muerto: hay dos detenidos

Un hombre de 82 años que era buscado desde hacía más de un mes en Chaco fue encontrado muerto este viernes en una zona conocida como Colonia San Antonio. La Justicia investiga el caso como un presunto homicidio y hay dos sospechosos detenidos.

Todo comenzó el 1° de febrero por la tarde, alrededor de las 16, cuando Bernabé Navarro salió de su casa, ubicada en el barrio San Martín en la ciudad de Sáenz Peña, a bordo de una bicicleta con la intención de ir a ver un partido de fútbol amateur. Sin embargo, nunca volvió y su rastro se perdió por completo .

A partir de ese momento, las autoridades desplegaron un intenso operativo para dar con el paradero del hombre . La policía difundió sus datos y características y pidió la colaboración de la comunidad.

La búsqueda se extendió en la ciudad y en otras zonas rurales cercanas, y contó con el trabajo de más de 200 efectivos policiales, bomberos y voluntarios con el apoyo del equipo de perros rastreadores y drones de visión térmica.

Recién este viernes se encontró la primera pista concreta que cambió el rumbo de búsqueda. En un operativo que se llevó a cabo en la localidad de Villa Ángela, una familia encontró una bicicleta y una billetera, entre otras pertenencias como un peine y un pañuelo de tela, según informó Diario Chaco .

En cuanto los policías llegaron a la escena y revisaron la billetera, confirmaron que el DNI pertenecía a Bernabé Navarro . A partir de ese momento, los rastrillajes se intensificaron en esa área. Horas después, el cuerpo del hombre de 82 años fue hallado a 12 kilómetros de Villa Ángela, cerca de la colonia San Antonio.

Los restos de Navarro fueron hallados en un estado avanzado de descomposición , por lo que aún no se pudo establecer la causa de muerte.

La fiscal a cargo de la investigación, Gisela Oñuk , confirmó que hay dos hombres detenidos, de 21 y 35 años, en una causa que fue caratulada como “ supuesto homicidio ”. Según informó la funcionaria a Diario Chaco , se tratarían de las personas que entregaron las pertenencias de Navarro a la policía.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a Resistencia para la realización de la autopsia, mientras avanza la investigación.

Fuente: TN