Tras un día de convulsión en los mercados globales, se lanza la “Argentina Week” en Nueva York: discurso de Milei y nutrida presencia empresarial

NACIONALES

NUEVA YORK.- La gran apuesta del Gobierno para promover su agenda de reformas económicas y captar inversiones en el megaevento “Argentina Week” en Nueva York , que contará con una presentación del presidente Javier Milei , tendrá este martes el puntapié inicial después de un día de convulsión en los mercados globales por la guerra en Medio Oriente .

La iniciativa reúne a una nutrida comitiva de funcionarios del Gobierno con gobernadores, líderes de empresas globales, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos . En el corazón de Manhattan, el Presidente buscará dar una señal de confianza al mundo financiero al presentar al país como un socio comercial estable tras los avances de su plan de reformas estructurales y en medio de las turbulencias mundiales por la guerra.

Milei dará un extenso discurso desde las 9 (hora local, las 10 en la Argentina), luego de ser presentado por Jamie Dimon, CEO de JP Morgan , en la flamante sede de ese banco. Allí se desarrollará la primera jornada del evento, que fue presentado anoche con una recepción en el consulado argentino en Nueva York.

Entusiasta, el Presidente afirmó que la iniciativa -que ha despertado un fuerte interés en el “círculo rojo” empresarial- buscará demostrar que la Argentina es “una gran oportunidad de inversión” .

Milei está acompañado en este ciudad -adonde llegó tras participar de una cumbre con aliados regionales en Miami convocada por Donald Trump- por varios de sus principales ministros, como la secretaria general de la Presiodencia, Karina Milei. Participarán del evento el canciller Pablo Quirno ; el jefe de gabinete, Manuel Adorni ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili ; el viceministro de Economía, José Luis Daza ; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger ; el ministro de Salud, Mario Lugones , y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González .

Al Presidente lo escucharán cerca de 400 invitados, entre ellos más de 120 CEO regionales y globales . En las últimas horas, Manhattan se convirtió en un hormiguero de empresarios y líderes del mundo financiero que viajaron para participar de la “Argentina Week”, cuya segunda jornada se desarrollará el miércoles en la sede del Bank of America.

Luego de la exposición de Milei será el turno de una presentación de Quirno , que expondrá sobre el impulso de la “inversión estratégica en una nueva configuración geopolítica” entre la Argentina y Estados Unidos.

También habrá un discurso de Suzanne Clark, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Estados Unidos , sobre el futuro del comercio entre ambos países, y un diálogo entre el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford , y el embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas , sobre la alianza estratégica entre ambos países.

La presencia de Lamelas -que se suma a otros funcionarios norteamericanos- fue evaluada por el Gobierno como una muestra del respaldo institucional de la administración Trump a la iniciativa.

Oxenford, uno de los principales impulsores de la iniciativa, destacó que “en 100 años no ha habido un road show de la Argentina donde se presenten tan claramente las oportunidades de inversión con tanto interés”, y calificó al evento como “un punto de inflexión” en ese sentido.

La embajada argentina en Washington, JP Morgan, Bank of America y Kaszek están a cargo de la organización, con respaldo de la Cancillería . Además, son socios estratégicos Citi, Cámara de Comercio de Estados Unidos, AmCham y Americas Society/Council of the Americas . Habrá paneles estratégicos con side events y múltiples reuniones privadas simultáneas, orientadas a generar vínculos y oportunidades de negocio.

“Es la oportunidad de mostrar al mundo que el país está volviendo a la agenda global a partir de la recuperación económica”, evaluó Diego Rivas, CEO de Banco Galicia, quien participará de un panel.

Este martes también habrá una presentación del historiador británico Niall Ferguson -elogioso de Milei-, quien analizará cómo los cambios en el orden global están reposicionando a la Argentina , y diversos paneles económicos y de inteligencia artificial.

También participarán el subsecretario del Departamento de Estado para asuntos económicos, Jacob Helberg ; el CEO de Dow, Jim Fitterling, y el de Baker Hughes, Lorenzo Simonelli, que darán su perspectiva sobre el “momento estratégico” de la Argentina .

Otro de los bloques que anuncia la agenda oficial estará dedicado a la industria farmacéutica global, con una presentación de Lugones. Participarán Leandro Sigman , chairman de Grupo Insud; Alberto Álvarez Saavedra , CEO de Gador; Sarah Aiosa , presidenta de MSD; Nick Lagunowich , presidente de mercados emergentes de Pfizer, y Danielle Rolman , vicepresidenta senior de política de acceso global de Johnson & Johnson.

Para el Gobierno, una de las principales apuestas es la captación de inversiones en el sector energético, justo en un momento de nerviosismo por la guerra en Medio Oriente . El lunes, el barrio de petróleo llegó a cotizar por encima de los US$120, y cayó por debajo de los US$90 luego de que Trump afirmara que la guerra con Irán estaba “muy adelantada a lo previsto” y “prácticamente terminada” .

En ese marco, en el evento de este martes habrá una presentación de Mark Nelson , vicepresidente de Chevron, una de las principales empresas petroleras estadounidenses, y un diálogo de empresarios titulado “Desbloqueando la frontera minera de la Argentina: la próxima potencia global en minerales críticos” .

Participarán de la charla Rob McEwen , fundador y presidente de McEwen Mining; Simon Trott , director ejecutivo de Rio Tinto, y Tristan Pascall , director ejecutivo de First Quantum Minerals; la moderará Daniel González.

El 4 de febrero pasado, la Argentina y Estados Unidos ratificaron su asociación estratégica al suscribir un “instrumento marco para el fortalecimiento del suministro en minería y procesamiento” de esos materiales , cruciales para distintos sectores estratégicos.

Bausili moderará una conversación sobre el marco ce financiación de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) y el EXIM Bank, instituciones incluidas en el acuerdo recíproco de comercio e inversiones que suscribieron la Argentina y Estados Unidos este mes.

Entre los asistentes estarán Horacio Marín , CEO de YPF; Ariel Szarfstejn , CEO de Mercado Libre; Martín Migoya , cofundador y CEO de Globant; Pierpaolo Barbieri , fundador y CEO de Ualá; Martín Varsavsky , fundador de Prelude Fertility; Harold Hamm , fundador y presidente de Continental Resources; Alejandro y Marcos Bulgheroni ; Miguel Galuccio , fundador y CEO de Vista Energy; Bernardo Andrews , CEO de Genneia; Marcelo Cavazzoli , CEO de Lemon; Francisco de Narváez , presidente del Grupo de Narváez, y Manuel Santos de Uribelarrea , de MSU Argentina.

También estarán Juan Parma , CEO de Macro; Manuel Herrera , CEO de Banco Hipotecario; Guillermo Cerviño , presidente de Banco Comafi; Michael Gelchie , CEO global de Dreyfus; Doug Lawler , CEO de Continental Resources; Richard Teng , codirector ejecutivo de Binance, y Marcelo Claure , director ejecutivo de Sprint Corporation.

El martes cerrará con un recepción de networking en la sede del Citi , que contará con una presentación de Sturzenegger. El miércoles será otro día con una agenda cargada, ya sin la presencia de Milei, que al mediodía de este martes partirá hacia Chile junto a Quirno para participar el miércoles de la asunción presidencial de José Antonio Kast .

Fuente: La Nación